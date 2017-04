Huawei riscă să fie interzis în Marea Britanie

Chinezii de la Huawei riscă să nu-și mai poată vinde produsele în Marea Britanie dacă nu își plătește redevențele datorate celor de la Unwired Planet International, pentru utilizarea patentelor 4G.

Huawei a fost dată în judecată de către cei de la Unwired pentru încălcarea patentelor privind tehnologiile 4G, iar instanța le-a dat câștig de cauză, drept urmare compania chineză este bună de plată.

Această încurcătură a apărut după ce Huawei nu a semnat un contract cu cei de la Unwired Planet International, companie care a cumpărat patentele 4G de la Ericsson. Huawei avea acord cu Ericsson, dar s-a ”grăbit” să semnaeze un acord și cu noul proprietar al patentelor, deși a continuat să le folosească.

Acum există neîntelegeri la plata redevenețelor. Huawei oferă 0,034% din veniturile totale realizate din vânzarea de dispozitive și echipamente 4G, dar această ofertă este mult sub standardul de plată a redevenețelor stabilit la nivel internațional și sub solicitările Unwired the 1,49% din vânzarea de dispozitive mobile 4G (ex. telefoane, tablete) și de 2,29% de echipamente 4G (ex. routere).

Instanța britanică a stabilit, însă, ca Huawei să plătească 0,051% din veniturile realizate din vânzarea de echipamente 4G și 0,052% din vânzarea de dispozitive mobile 4G.