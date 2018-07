Tweet on Twitter

Caracteristici de top, precum o cameră duală sau o baterie de mare capacitate, la un preț atractiv? Huawei Y7 Prime 2018 este dovada faptului că tehnologiile de ultimă generație pot fi acum accesibile pentru majoritatea utilizatorilor!

Noul model din gama entry are un ecran lat cu margini înguste, o cameră duală, o baterie de mare capacitate, un design rafinat și un raport calitate-preț excelent.

Display FullView

Display-ul joacă un rol important pentru un smartphone. De aceea, display-urile margini înguste reprezintă o nouă tendință foarte importantă în industria telefoanelor mobile, mai ales că, odată cu cele mai recente progrese, este posibilă integrarea unor ecrane mult mai mari fără a mări dimensiunea smartphone-ului. Până acum însă, soluția era disponibilă doar în cazul flagship-urilor, însă Huawei se numără printre primii producători de smartphone-uri care utilizează display-urile Full View și în seria de buget Y 2018. Ecranul de aprox. 6 inci al modelului Y7 Prime 2018 afișează mai multe informații, în timp ce calitatea potrivită este asigurată de tehnologia IPS și rezoluția de 1440 x 720.

Cameră duală cu efectul bokeh

În ceea ce privește fotografiile, Huawei Y7 Prime 2018 are o cameră duală încorporată. Cei doi senzori sunt capabili să măsoare adâncimea scenei, iar cel mai recent software creează un fundal blurat. Subiectul aflat în prim-plan este clar și detaliat, în timp ce fundalul este blurat cu efectul bokeh. În plus, utilizatorul are control deplin asupra efectului bokeh prin posibilitatea de a modifica nivelul de blur dintr-o anume fotografie. Cu un senzor de 13MP, camera surprinde perfect detaliile subiectului.

De asemenea, senzorul camerei frontale are o rezoluție de 8MP, iar aplicația camerei frontale utilizează tehnologii AR, pentru a le permite utilizatorilor să adauge un machiaj virtual sau o mască amuzantă fotografiei. De asemenea, aceștia pot înlocui fundalul fotografiei întrucât camera frontală este capabilă să recunoască fața și să o separe de mediul înconjurător.

Performanță octa-core pentru multe ore

Nimănui nu îi place să aștepte. Dacă îți dorești să folosești o anumită funcție a smartphone-ului tău, aceasta ar trebui să fie întotdeauna disponibilă – într-o fracțiune de secundă. Huawei a asigurat buna funcționare a smartphone-ului prin folosirea procesorului Snapdragon 430 cu 8 nuclee.

Huawei Y7 Prime 2018 este echipat cu o baterie 3000 mAh, putând oferi o zi întreagă de utilizare intensă sau până la 13 ore de redare video continuă. Telefonul va rezista pe parcursul unei călătorii lungi sau unui maraton de filme fără încărcare. Chiar și cei care își folosesc intensiv telefonul nu vor trebui să îl încarce pe parcursul zilei sau să poarte încărcătorul cu ei.

Confort și securitate

Huawei Y7 Prime 2018 este echipat cu scanner-ul de amprente, însă aceasta nu este singura metodă de deblocare a smartphone-ului. Dispozitivul poate fi de asemenea deblocat prin recunoaștere facială. Tot ce trebuie să faci este să privești telefonul, iar acesta se va debloca automat, într-o fracțiune de secundă.

O altă funcție care face ca utilizarea smartphone-ului să fie mult mai convenabilă este capacitatea de a folosi două numere simultan. Majoritatea smartphone-urilor recente oferă așa-numitul dual SIM hibrid, forțând utilizatorii să renunțe la cardul de memorie atunci când dorește să instaleze cea de-a doua cartelă SIM. Huawei Y7 Prime 2018 are însă 3 sloturi – două pentru cartelele SIM și unul pentru cardul micro SD. În acest fel, poți extinde memoria și utiliza simultan două numere de telefon.

Modelul este disponibil în România, în oferta partenerilor autorizați Huawei, în variantele de culoare Black si Blue, la un preț recomandat de 849 RON.