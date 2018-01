Huawei P20 Pro apare pe Amazon, într-o randare a unui retailer care vinde panouri de protecție pentru ecran

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Huawei încă pregătește lansarea noi serii de telefoane de top, dar se pare că au apărut deja retaileri de accesorii telecom care vând panouri din sticlă pentru protecția ecranului de pe presupusul Huawei P20 Pro.

Pe scurt, din ultimele zvonuri despre a noua gamă de top a companiei chineze se spun că Huawei a decis să treacă de la P10 direct la denumirea P20, iar noua serie ar urma să fie formată din trei modele. Cel mai interesant dintre ele, este acest P20 Pro care va avea un decupaj în ecran asemănător cu cel de la iPhone X.

De fapt, din randările din ultima vreme, care arată indică un design similar cu ce vedeți în imaginile care însoțesc acest articol, vedem că Huawei a preluat foarte mult de design-ul flagship-ului de la Apple. Am putea spune că Huawei P20 Pro, pare să fie un iPhone X puțin restilizat.

Telefonul apare acum pe Amazon Franța, în ”magazinul” unui retailer de accesorii telecom. Evident, nu putem garanta că modelul din imagine este produsul final, nici nu recomandăm achiziționarea de accesorii înainte ca produsele finale să fie lansate. Dar ne mai oferă posibilitatea să ne facem speranță că Huawei va actualiza design-ul serie P, iar alegerea nu ar fi deloc rea. Modelul din imagine arată chiar foarte bine.

Despre P20 Pro, pe lângă decupaj în ecran în stilul iPhone X, se spune că ar veni cu noul sistem de recunoaștere facială 3D, dezvoltat de Huawei, sistem pe care l-a prezentat încă de la lansarea seriei Honor V10, dar și în cadrul unui eveniment separat, la mijlocul lunii decembrie, când a arătat cum funcționează.

În plus, din câte vedeți, nu are buton Home, nici senzor pe spate, sugerând că se va baza pe un al tip de sistem de autentificare, iar senzorul sub display nu este luat în calcul de niciun tip de speculație.

Subsidiara Huawei din Germania a confirmat că Huawei P11/P20 va fi prezentată în primul trimestru, cel mai probabil la MWC 2018.