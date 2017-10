Huawei Mate Pro apare într-o presupusă imagine de presă

S-a creat destul de multă agitație în jurul serie Mate 10 a celor de la Huawei, compania chineză fiind prima care a dat startul unei adevărate sarabande de știri, zvonuri, speculații sau imagini oficiale și neoficiale apărute în mediul online.

Este foarte clar că Huawei vrea să dea impresia că sunt la același nivel ca și cei de la Samsung și Apple. La capitolul vânzări, Huawei a arătat că are potențial, pentru că în lunile iunie și iulie a devenit al doilea cel mai mare producători de telefoane din lume, depășind în vânzări gigantul american Apple.

Prezentarea noii serii Mate 10, care ar putea fi formată chiar din patru telefoane, va avea loc pe 16 octombrie, iar între timp a mai apărut încă o imagine cu modelul Mate 10 Pro.

Această imagine apare în online la scurt timp după ce Huawei a postat un teaser oficial, destul de dramatic, pe pagina sa de Twitter, în care afirmă că Mate 10 ”nu este un telefon! Este o mașinărie inteligentă!”.

Delivering the ultimate experience, going beyond smart, using the transformative power of #AI. Welcome to intelligent. #HuaweiMate10 pic.twitter.com/u9yD1mhdYy

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 29, 2017