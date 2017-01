Huawei Mate 9 a luat opt premii la CES 2017

Huawei a anunțat la CES disponibilitatea Mate 9 în Statele Unite ale Americii, precum și parteneriatele cheie încheiate cu Amazon pentru aplicația Amazon Alexa și cu Google pentru platforma Google Daydream.

Modelul a luat la acest eveniment opt distincții, atât datorită performanțelor, design-ului și camerei foto integrate, cât și datorită noilor parteneriate anunțate. Android Authority a desemnat compania Huawei ca fiind Producătorul Anului, datorită dispozitivelor performante lansate și succesului din 2016.

Wall Street Journal a inclus Huawei Mate 9 în topul ‘Best of CES 2017’. Editorii i-au acordat distincția datorită display-ului, procesorului, tehnologiei SuperCharge, precum și datorită sistemului dual-camera, conceput împreună cu Leica.

Android Police a acordat smartphone-ului Mate 9 titlul de ‘Best of Smartphones’, datorită integrării aplicației Amazon Alexa, care a pus în evidență device-ul în cadrul CES 2017.

BGR a numit modelul Huawei Mate 9 ‘CES 2017 Winner’ datorită display-ului, performanțelor, bateriei și a integrării aplicației Amazon Alexa.

Chip Chick i-a acordat distincția ‘Top Pick of CES 2017’ ca urmare a debutului pe piața din Statele Unite ale Americii și a colaborării cu Amazon.

Talk Android a premiat telefonul cu titlul de ‘Best of CES 2017’, meritele datorându-se sistemului dual-camera și puternicului procesor Kirin 960.

TechAdvisor/PC Advisor a inclus modelul Mate 9 în clasamentul ‘Top Picks 2017’, menționând că alegerea s-a datorat și integrării aplicației Amazon Alexa.

TechnoBuffalo a premiat Mate 9 cu ‘Best of CES 2017’ datorită integrării aplicației Amazon Alexa, a puternicului procesor, a bateriei rezistente, precum și a ecranului atrăgător.

Techaeris a acordat noului model Huawei distincția‘Best of CES 2017’, datorită puternicului procesor Kirin 960, tehnologiei SuperCharge, sistemului dual-camera dezvoltat în colaborare cu Leica și a integrării aplicației Amazon Alexa.