Huawei lansează un nou telefon de buget – Enjoy 7 Plus

Huawei este compania care a surprins cu succesul peste așteptări cu modele P9 și P9 Plus. Anul acesta la MWC 2017 a prezentat noile Huawei P10 și P10 Plus, gamă de telefoane în care compania chineză își pune toate speranțele în acest an.

Însă pe lângă vârfuri de gamă, Huawei mai produce și telefoane de buget. De această dată a adus Enjoy 7 Plus, un model care e mai pe placul celor cu resurse financiare mai mici și în care prețul său oferă un set de specificații interesant.

Acesta vine cu un display de 5,5 inci, cu rezolutie HD 720p, procesor Snapdragon 435, 3 GB memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare intern și o baterie de 4.000 mAh.

Componenta foto este formată dintr-o cameră principală cu senzor de 12 MP și una frontală, pentru selfie-uri, cu senzor de 8 MP.

Noul telefon Huawei rulează Android 7.0 Nougat și costă 1.600 de yuani, adică undeva în jurul a 220 de euro. Deocamdată acest telefon va fi disponibil în China și nu se știe dacă sau când va ajunge și pe piețele externe.