Huawei Germania confirmă lansarea noului P11 în primul trimestru, ar putea fi prezentat la MWC 2018

Huawei Germania a organizat un eveniment special în întâmpinarea Crăciunului și se pare că reprezentanții companiei au divulgat că noul vârf de gamă Huawei P11 va fi lansat în primul trimestrul al anului viitor.

Zvonacul Roland Quandt a postat pe Twitter că la evenimentul respectiv ”ne-au fost promise noi produce extraordinare, concentrate de Inteligență artificială și componenta foto în primul trimestrul din 2018. Ar putea fi lansat la MWC, ca și P10”.

Informațiile au fost spune chiar de șeful Huawei Germania, William Tian, care este și vicepreședinte de vânzări pentru piețele din Europa de Vest al Huawei.

So the Huawei P11 seems to be a Q1 2018 thing (again). We were just promised "exciting new products" with a focus on camera and AI for Q1 at a local german Huawei Xmas event. Could be MWC like the P10.

— Roland Quandt (@rquandt) December 15, 2017