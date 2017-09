Huawei confirmă procesorul cu care va fi echipat Mate 10

Chinezii de la Huawei vor prezenta luna viitoare noile phableturi Mate 10, compania confirmând încă o dată, dacă mai era nevoie, data și locul prezentări, dar și modelul de procesor cu care va fi echipată noua serie de telefoane.

După cum vedeți, Mate 10 va fi prezentat pe 16 octombrie, în München, și va fi echipa cu noua generație de procesoare de la Huawei, modelele Kirin 970, care va deveni noua gamă de procesoare de top produse chiar de compania chineză.

Unlock your full potential with #HuaweiMate10, powered by #Kirin970. Coming soon… #HuaweiMobileAI #IFA2017 pic.twitter.com/WoiPWoldhn

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 2, 2017