Huawei confirmă bateria de 4.000mAh pe modelele Mate 10

Huawei va prezenta peste zece zile noua serie Mate 10, care va fi formată, potrivit celor mai multe zvonuri din patru modele destul de diferite: Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Plus și Mate 10 Lite.

Nu știm dacă vor fi chiar toate echipate cu baterii de 4.000mAh dar cel puțin varianta Mate 10 Pro, cea mai bine puternică versiune, va avea cu siguranță o baterie mai generoasă. Confirmarea vine direct de la Huawei care a mai postat un teaser pe contul său de oficial de Twitter.

Este vorba de un GIF, în care apare panorama orașului american Los Angeles, este confirmată data de lansare, 16 octombrie 2017, hashtagul #HuaweiMate10 și mesajul ”O baterie pe care poți conta!”, urma de confirmarea că bateria va avea 4.000mAh.

#ThatFeelingWhen your battery lasts all day on a single charge…#HuaweiMate10 coming 16th October 2017. pic.twitter.com/m0zmyIDk5k

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) October 5, 2017