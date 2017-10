Huawei a prezentat noua serie Mate 10 – chinezii le-au pus gând rău celor de la Samsung și Apple

Tweet on Twitter

A venit și data de 16 octombrie, ziua spre care Huawei ne-a îndrumat cu tot felul de teasere, care au avut rolul de a agita și mai mult lucrurile, care oricum erau destul de neclare, din cauza multitudinii de zvonuri.

Huawei a prezentat noua serie Mate 10. Zvonurile au anunțat că vor fi patru modele, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite și un Mate 10 Plus care între timp s-a transformat într-un Mate 10 Porsche Design Edition.

Până la urmă au fost Mate 10 și Mate 10 Pro, ca modele de masă și o ediție specială denumită Mate X Porsche Design.

Toate telefoane au ecrane cu rezoluție Full HD+, iar Richard Yu a explicat de ce nu a trecut la rezoluție Quad HD ca și cei de la Samsung. Pentru că ecranele cu rezoluție Quad HD consumă mai multă baterie și rezoluția FHD este mai mult decât suficientă pentru dimensiunile ecranelor de pe telefoane. Și până la urmă, trebuie să notăm că în cazul telefoanelor Galaxy S8, S8+ și Note 8 de la Samsung, compania sud-coreeană le livrează cu rezoluția Full HD+ ca fiind rezoluția standard. Partea cu care se laudă cei de la Huawei este tehnologie RGBW, care presupune utilizarea întregului spectru de RGB, dar în același timp și o luminozitate mai mare, de până la 730 de niți. Mate 10 are un ecran de 5,9 inci și Mate 10 Pro are ecran de 6 inci, la fel și Mate 10 Porsche Design.

Telefoanele sunt motorizate de platforma Huawei Kirin 970, care vine cu procesor octa-core (4 nuclee x 2,4GHz și 4 nuclee x 1,8GHz) și procesor grafic cu 12 nuclee. Kirin 970 este primul chip cu platformă AI mobile dedicată care va permite telefonului să învețe modelul de utilizare a posesorului optimizând performanțele sale în funcție activitatea zilnică a utilizatorului.

Ambele telefoane au baterii de 4.000 mAh, cu încărcare rapidă Huawei SuperCharge, iar compania crede că ar putea oferi autonomie mai mare decât orice alt model concurent de pe piață, pe segmentul care concurează seria Mate 10. De fapt, prezentarea celor de la Huawei a fost plină de comparații cu iPhone 8 Plus, iPhone X și Galaxy Note 8. Cei de la Huawei au ”făcut mișto” de cei de la Samsung când a venit vorba de prezentarea senzorului de amprentă de pe Mate 10 Pro, promițând că utilizatorii nu vor vor murdări camera încercând să utilizeze senzorul de amprentă. Mate 10 are senzorul de amprentă amplasat în butonul Home fizic ce se regăsește pe partea frontală a telefonului.

Mate 10 Pro este rezistent la apă și praf având certificare IP67. Modelul Mate 10 are certificare IP53, care înseamnă rezistență la stropire, deci nu poate fi scufundat sub apă, sub nicio formă.

Titanium Grey, Midnight Blue, Mocha Brown și Rose Gold. Mate 10 Champagne Gold, Pink Gold, Mocha Brown, Black.

A fost prezentat și modelul Mate 10 Porsche Design care a fost descris ca modelul cu cele mai bune dotări și cel mai arătos design. Elegant și rafinat, dar nivelul de echipare este același ca și modelul Pro. De fapt, modelul Porsche Design este un Mate 10 Pro, cu un design puțin diferit.

Telefoanele sunt dotate cu camere principale duale cu senzori de 20MP și 14 MP, dezvoltați de Huawei. Camerele sub dotate cu lentile Leica și după procesoare ISP (Image Signal Processor), iar compania se laudă că aceste camere sunt mai bune decât camerele de pe Galaxy Note 8 și iPhone 8 Plus, ale căror camere au scor maximum în testul de referință de la DxOMark, cel mai relevant test pentru echipamentele foto. Camera pentru selfie-uri are un senzor de 8MP și a fost partea pe care Richard Yu a insistat cel mai puțin. Cel mai probabil, nu este o componentă cu care Huawei se poate lăuda.

Mate 10 Pro vine și cu funcție PC Mode și nu are nevoie de dock precum cei de la Samsung. Ecranul telefonului poate fi folosit ca touch dacă nu vrei să cari un mouse după tine.

Împreună cu noile telefoane, Huawei a prezentat și un nou încărcător portabil de 10.000mAh și o nouă cameră dedicată pentru filmare la 360 de grade.

Legat de prețuri, Mate 10, cu 4GB RAM și 64GB stocare internă va costa 699 de euro, Mate 10 Pro va veni cu 6GB memorie RAM și 128 GB stocare internă și va costa 799 de euro, iar cel mai scump model, care probabil va fi într-o ediție mai limitată, va costa 1.395 de euro.

Mai jos găsiți galeria cu slide-urile din prezentare cu prețurile și lista țărilor care vor fi în primul val de livrări. Livrările vor începe încă de la începutul lunii noiembrie.