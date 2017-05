Huawei a lansat nova 2 și nova 2 Plus – camere mai bune decât pe Huawei P10

Tweet on Twitter

Chinezii de la Huawei au lansat două noi telefoane de clasă medie, modelele nova 2 și nova 2 Plus, care impresionează prin componenta foto.

Cele două telefoane diferă în dimensiuni, dar în rest au cam același set de specificații. Modelul standard are un ecran cu diagonală de 5 inci, în timp ce versiunea Plus are un ecran de 5,5 inci. Ambele au rezoluție Full HD.

Huawei a renunțat la platforma Snapdragon care echipa modele de anul trecut și a apelat la propria platformă Kirin 659, care vine cu procesoare octa-core, pe arhitectură little.BIG cu patru nuclee tactate la 2,36 GHz și patru nuclee la 1,7 GHz.

Ambele modele dispun de 4 GB memorie RAM, iar în timp ce nova 2 are 64 GB spațiu de stocare intern, modelul nova 2 Plus are 128 GB. Ambele telefoane au senzor de amprentă, oferă suport dual-SIM, au slot pentru carduri microSD de până la 128 GB și rulează Android 7.0 Nougat cu interfață proprietară EMUI 5.1.

Ajungând la componenta foto, constatăm că noile telefoane de clasă medie sunt mai bine echipate decât Huawei P10, vârful de gamă lansat în februarie la MWC 2017. Ambele modele au camere princiale duale, formate din senzori de 12 MP și 8 MP. Iubitorii de selfie-uri vor avea la dispoziție un senzor de 20 MP. Huawei P10 are un senzor de 8 MP.

Cele două modele vin cu baterii diferite, ceea ce era de așteptat. Modelul standard are o baterie de 2.950 mAh, în timp ce modelul mai mare dispune de o baterie de 3.340 mAh.

În ceea ce privește prețurile, Huawei nova 2 are un preț în jurul a 325 de euro, iar modelul Huawei nova 2 Plus va costa în jur de 375 de euro. Deocamdată nu știm dacă aceste modele vor ajunge și în Europa.