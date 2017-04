HTC încă vrea să lanseze telefonul One X10

Tweet on Twitter

La finele anului trecut s-a speculat destul de mult că lansarea unui nou model din familia One ar putea fi lansat în primele luni din 2017, dar această lansare nu a mai avut loc.

În luna ianuarie apăreau indicii despre One X10 care primise certificare Bluetooth iar toate indiciile legate de denumirea sa stăteau în numărul de serie sub care fusese înregistrat, ”2PYR1XX”, în special în ultimele trei caractere „1XX”. Aceste era indiciul către modelul HTC One (1) X (X) 10 (X).

Odată cu lansarea noilor modele din seria U, ne-am gândit că HTC ar fi trecut pe linie moartă familia One, dar se pare că lucrurile nu stau chiar așa. O imagine care pare a fi una oficială a fost ”scăpată” pe internet, o imagine care conține și informații despre o baterie mai mare.

Cât despre specificații, deocamdată știm că One X10 ar trebui să fie echipat cu un display de 5,5 inci, Full HD, procesor MediaTek Helio P10, 3 GB memorie RAM și scanner pentru amprente. După aceste specificații, X10 pare mai degrabă un model de clasă medie, deci nu are trebui să fie un model foarte scump.

Dar rămâne de văzut dacă această imagine este cu adevărat oficială sau doar o ilustrație făcută de un fan HTC care încă mai speră să vadă un model din familia One.