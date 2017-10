HMD Global îi invită pe români să intre în programul de testare Android

Cei de la HMD Global, compania care va produce încă nouă ani de acum încolo telefoane cu brandul Nokia, au anunțat lansarea laboratoarelor beta de testare a telefoanelor Nokia.

”Prin coagularea unui colectiv de entuziaști, laboratoarele beta de testare a telefoanelor Nokia au menirea să facă auzită vocea celor care adoptă primii dispozitivele în privința modului în care definim noi experiențele, oferindu-ne, astfel, un feedback direct despre ceea ce experimentează utilizatorii de platforme noi” au declarat reprezentanții HMD, într-un comunicat remis redacției.

Prima experiență pe care o propune utilizatorilor va fi testarea beta a sistemului Android Oreo pe terminalele Nokia 8. Compania anunță că este prima testare de acest fel, aşa că s-ar putea să nu meargă totul perfect, însă participarea utilizatorilor îi va ajuta să modeleze şi să ajusteze mai bine terminalele, dar şi să elimine eventualele erori înainte de lansarea oficială.

”Ne proiectăm telefoanele astfel încât să realizăm cât mai multe pentru fanii noştri, aşa că feedeback-ul lor este nepreţuit. Este o excelentă ocazie de a-i lua alături de noi în această călătorie şi de a le oferi unora dintre ei să fie primii care să experimenteze”, se mai arată în comunicatul citat.

De reținut că doar utilizatorii de Nokia 8 se vor putea înscrie pentru testarea beta Android Oreo, în prima fază. Cei care vor să se înscrie în program o pot face la nokia.com/phones/betalabs

Un oficial HMD Global, Juho Sarvikas, Chief Product Officer, a confirmat, pe Twitter, că și utilizatorii Nokia 3, 5 și 6 se vor putea să se înscrie și ei în curând.

#Nokia3 , #Nokia5 and #Nokia6 will follow in pursuit! We are just starting with #Nokia8 now @nokiamobile #nokiamobilebetalabs . #staytuned

— Juho Sarvikas (@sarvikas) October 25, 2017