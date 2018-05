HMD Global ar putea lansa Nokia X6 va fi lansat la nivel global

Deși a fost creat ca un telefon destinat pieței chineze, cel puțin așa indicau toate zvonurile apărute înaintea lansării oficiale, dar până la urmă HMD Global va lansa Nokia X6 și la nivel global.

Este primul telefon al companiei cu ecran cu breton, în stilul iPhone X, și a fost prezentat oficial pe 16 mai, în China, cu un set de specificații și prețuri decente.

Directorul de produse de la HMD Global, Juho Sarvikas, a rămas activ pe Twitter și zilele acestea și a demarat un sondaj legat de lansarea telefonului și în alte țări.

”Este multă agitație în jurul acestui subiect așa că hai să întreb lumea. Ar trebui să aduce Nokia X6 și în alte piețe?”. Cred că e inutil să mai spun că majoritatea fanilor Nokia au spus da. Cel puțin la ora publicării acestui articol, peste 91% din cei peste 4.700 de votanți au spus că ar dori telefonul și în alte țări.

Getting a lot of traffic on this so let's ask around. Should we bring Nokia X6 to other markets too?

— Juho Sarvikas (@sarvikas) May 17, 2018