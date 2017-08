Google va prezenta noile telefoane Pixel la începutul lunii octombrie

Google va prezenta cea de a doua generație de telefoane din gama Pixel în această toamnă, iar cunoscutul zvonac Evan Blass (@evleaks) afirmă că știe data de lansare.

O sursă, de obicei sigură, Blass afirmă că Google va prezenta noile terminale Pixel pe data de 5 octombrie. Mai mult, acesta spune că vor fi echipate cu noilor procesoare Snapdragon 836, varianta actualizată a platformei Snapdragon 835 lansată în primăvară. Astfel, telefoanele Google Pixel 2 și Pixel XL 2 ar putea fi primele dotate cu noile procesoare de la Qualcomm.

Google's second-generation Pixel handsets, powered by Snapdragon 836 SoC's, will be unveiled on October 5th.

— Evan Blass (@evleaks) August 24, 2017