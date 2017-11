Google ar vrea să lanseze un telefon dedicat YouTuberilor

Tweet on Twitter

Share on Facebook

YouTube-ul este o platformă extrem de populară de foarte mulți ani, iar ”YouTuberii”, cum sunt cunoscuți creatorii de conținut de pe această platformă, ar putea avea parte de o surpriză din partea celor de la Google.

Se pare că gigantul american a derulat un sondaj prin compania de cercetare britanică Survey Bods, cu scopul de a afla dacă utilizatorii de telefoane, fani ai YouTube le-ar plăcea un telefon creat special pentru cea mai mare platformă de conținut video din lume.

În sondaj, utilizatorilor chestionați le-a și fost descris un telefon. Ba chiar le-a fost arătat o poză, care în online a ajuns la o calitate foarte de scăzută. Nu există nicio garanție că telefonul există, dacă a existat vreodată sau dacă va fi produs vreodată, pentru că nu știm care au fost rezultatele sondajului.

Telefonul din sondaj ar fi avut un ecran în format 18:9, cu diagonala de 6,01 inci, rezoluție Full HD+ (2160×1080 pixeli), procesor tactat la 2,2GHz, 4GB memorie RAM, o cameră principală duală cu senzori de 12MP și 5MP și o cameră pentru selfie-uri de 8MP. Telefonul ar fi avut și senzor de amprentă, opțiuni de 32 și 64GB stocare internă, sistem audio sterea Dolby Atmos și ar fi alimentat de o baterie destul de generoasă, de 3.700 mAh.

Per total, nu ar fi cel bine echipat telefon de pe piață, dar suficient de bine dotat pentru cei care folosesc YouTube-ul. Telefonul a fost descris ca având buton dedicat pentru care ar accesa direct și rapid funcția de înregistrare video din YouTube.

Utilizatorilor intervievați li s-ar fi cerut să și aleagă producătorul, telefonul YouTube Edition putând fi făcut fie de LG, Samsung și presupune HTC, pentru că apare modelul YouTube Edition by Android One. Android One nu este un producător de telefoane, ci este inițiativa Google de a aduce pe piață telefoane cu sistemul de operare Android curat, așa cum este dezvoltat de compania americană, fără interfețele producătorilor de telefoane.

În sondaj era descris că telefonul ar putea costa între 360 și 400 de dolari, ceea ce nu l-ar face un telefon foarte scump. Google ar fi spus că ar fi oferit un bonus de 10GB de date mobile, timp de 12 luni pentru cei care și-ar cumpăra un telefon youTube Edition.

Repet, nu știm rezultatele acestui sondaj, așa că nu știm ce va face Google. Dacă va dezvolta un telefon dedicat YouTuberilor sau nu, dar nu este deloc exclus.