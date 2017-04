Google ar putea investi 880 milioane dolari în LG Display pentru a-și asigura ecrane OLED pentru Pixel 2

Tweet on Twitter

A doua generație a telefoanelor Pixel de la Google sunt proiectate să vină du panouri OLED, aliniindu-se tendințelor pieței actuale în materie de display-uri pentu smartphone-uri.

Până acum, partenerul principal ales este LG Display, dar care are o capacitate de producție limitată, iar noile linii de producție de panouri OLED sunt așteptate să fie gata abia în 2018. Dar Google are nevoie de panouri în acest an.

Pentru a-i determina pe sud-coreeni să prioritizeze producția de panouri OLED pentry Pixel 2, Google este dispusă să investească aproximativ 880 de milioane de dolari în divizia LG Display.

Decizia de a miza pe LG Display este una suprinzătoare pentru că modelele Pixel actuale au display-uri AMOLED de la Samsung. Compania americană vrea să schimbe însă furnizorul de display-uri, speculații fiind acelea că Google nu ar mai avea loc de Apple care a semnat un contract pe 2 ani, în valoare de 9 miliarde de dolari, prin care Samsung se angajează să ofere panourile OLED de care Apple are nevoie pentru telefoanele lor.

Cel mai probabil, Google se teme ca acest contract să nu-i afecteze și de aceea au ales să meargă pe mâna LG, dar din păcate LG nu se poate compara cu Samsung la capitolul capacitatea de producție. Ultimele studii arătau că Samsung asigură peste 70% din producție mondială de ecrane OLED.