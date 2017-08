Google amâna introducerea Android 8.0

În principiu telefoanele din seria Pixel ar fi trebui să primească în această lună pachetele de update la noua versiune de sistem de operare de la Google, Android 8.0 sau Android O.

Totuși, din motive încă necunoscute, cel mai probabil din cauză că nu au fost puse la punct toate problemele, update-ul la Android O pentru telefoanele Google Pixel și Pixel XL va fi amânată, iar deocamdată nu există nicio altă posibilă dată de lansare.

The Android O update for Pixel has been pushed back (surprise). No new ETA.

— David Ruddock (@RDR0b11) August 10, 2017