Gionee primește certificare pentru M7 Plus, noul său telefon îmbrăcat în piele

Chinezii de la Gionee au primit certificare din partea TENAA pentru modelul Gionee M7 Plus, un telefon plasat undeva între clasa medie și cea a telefoanelor de top, îmbrăcat în piele, care va încerca să-i atragă pe cei pentru care exteriorul telefonului este mai important.

Cu siguranță, Gionee va încerca să-l vândă ceva mai scump decât celelalte modele din această familie lansat în urmă cu o lună, modelele M7 și M7 Plus.

Telefonul are un set de specificații destul de mixt, cu componete puternice, dar și cu componente mai modeste.

Acesta dispune de un ecran de 6,43-inci, unul din cele mai mari de pe piață, FullView, în format 18:9, cu rezoluție Full HD+ (2160×1080 pixeli), înconjurat de o ramă destul de discretă. La fel ca și alți producători a renunțat la butoul fizic Home.

La interior, M7 Plus dispune de un procesor Snapdragon 660, pe care-l regăsim pe telefoanele de clasă medie, însă are o cantitate destul de mare de RAM, Gionee M7 Plus având 6GB. Telefonul va oferi 64GB spațiu de stocare intern, dar și un slot pentru card microSD, de până la 256GB.

Telefonul este dotat cu o cameră principală duală formată din doi senzori de 16MP, iar în față avem o cameră pentru selfie-uri de 8MP.

Printre celelalte specificații importante, mai menționăm că telefonul va oferi suport dual-SIM (mod hibrid), senzor de amprentă pe spate și va fi livrat cu Android 7.1.1 Nougat.

Telefonul va fo prezentat săptămâna viitoare, pe data de 26 noiembrie și va fi disponibil în piețele asiatice. În România, nu știm dacă va ajunge. Nu mai este foarte clar, dacă mai este valabilă înțelegerea cu Visual Fan, compania brașoveană comercializând în anii anteriori modele produse de Gionee cu brandul Allview, așa că brandul Gionee nu putea fi prezent și pe piața locală.