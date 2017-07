Galaxy S9 va avea același tip de display ca și generația Galaxy S8

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Samsung a surprins plăcut atât specialiști cât și fanii cu noul display Infinity introdus pe seria Galaxy S8. Un raport neobișnuit, 18,5:9, care acoperă aproape în întregime partea frontală a telefonului, margini curbate și o rezoluție mai mare decât ar fi fost nevoie.

Potrivit presei coreene, Samsung va miza pe exact același tip de display și pentru telefoanele din generația Galaxy S9 care va fi lansată anul viitor, ambele diagonalele telefoanelor fiind și ele păstrate.

Astfel Galaxy S9 va avea un display de aproape 5,8 inci (5,77 inci mai exact), iar modelul S9 Plus va avea ecran de circa 6,2 inci (6,22 inci), exact aceleași ca și în cazul modelelor S8 și S8 Plus lansate în luna martie a acestui an.

Potrivit presei sud-coreene se pare că Samsung ar prefera să meargă la sigur mizând pe o componentă extrem de lăudată în acest an, motiv din care ar păstra tipul de display și pentru seria Galaxy S9.

Divizia de mobile ar fi dat deja specificațiile de care are nevoie pentru telefoanele de anul viitor, marele obiectiv al companiei fiind acela de a integra senzorul de amprentă în display, obiectiv pe care l-a ratat atât în cazul seriei Galaxy S8 și se pare în cazul phabletului Galaxy Note 8.

Este, însă, foarte devreme, așa că este foarte greu de anticipat care vor fi specificațiile noi generații de telefoane de top de la Samsung.