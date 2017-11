Galaxy S9 și S9+ și-ar putea face o scurtă apariție la CES 2018, la începutul anului

Tweet on Twitter

Cunoscutul zvonac Evan Blass (@evleaks) susține că are informații potrivit cărora noile telefoane de top de la Samsung vor fi prezentate foarte sumar, mai mult pe post de teaser, la CES 2018, eveniment ce va avea loc în Las Vegas, în intervalul 9-12 ianuarie.

Cam același lucru l-au făcut la MWC 2017 în acest an, la finele lunii februarie, când au rulat la evenimentul lor de presă, un clip scurt cu seria Galaxy S8, fără să dezvăluie mare lucru. Prezentarea loc oficială a avut loc o lună mai târziu (29 martie).

Acesta ar fi un indiciu că telefoanele Galaxy S9 și S9+ vor fi lansat mult mai devreme decât au fost lansate modelele din seria S8 în acest an. Dacă ne luăm după rețeta din acest an, este foarte posibil ca prezentarea lor oficială să aibă loc chiar mai devreme de MWC 2018, așa cu indicau zvonurile anterioare. MWC 2018 va avea loc la Barcelona, în intervalul 26 februarie – 1 martie.

Din păcate există și o parte mai puțin ”încântătoare” în vestea lui Blass, pentru că se cam înmulțesc zvonurile care spun că următoarele vârfuri de gamă de la Samsung, vor fi doar simple versiuni îmbunătățite ale modelelor din acest an, fără mari inovații, fără mari surprize.

În urmă cu doar câteva zile, când aflam că noile Galaxy S9 și S9+ ar urma să fie lansate în primul trimestru al anului viitor, un oficial Samsung care și-a păstrat identitatea anonimă, declarat că noua serie ”Galaxy S9 s-ar putea să nu fie atât de inovatoare pe cât se așteaptă piața. Ne vom concentra pe a completa oferta adusă pe modele din seria Galaxy S8 și vom aduce o îmbunătățire la nivelul modului de utilizare”.

Acum, Evan Blass (@evleaks) notează într-un articol în Venture Beat că are informații asemănătoare. Modelele Galaxy S9 și S9 plus vot fi simple actualizări ale modelelor S8 și S8+ din acest an.

Același design, aceleași display-uri, vor primii însă camere foto duale, așezate pe verticală, nu pe orizontală ca pe modelele Galaxy Note 8, iar sub camere se va afla senzorul de amprentă într-o poziție mult mai apropiată de preferințele fanilor, așa cum puteți vedea în acestă randare a unui producător de huse de protecție.