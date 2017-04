Galaxy Note 8 ar putea fi un doar un S8 Plus îmbunătățit

Tweet on Twitter

Noile Galaxy S8 și S8 Plus sunt de departe cele mai atrăgătoare telefoane la ora actuală. Sunt suficient de interesantă să fi citit opinii ale unor colegi jurnaliști, fani declarați iPhone că sunt invidioși pe design-ul livrat de Samsung.

Totuși, analizând puțin în detaliu noile vârfuri de gamă de la Samsung au și ele minusurile lor. Cel mai mare minus este cel al senzorului de amprente. Probabil cel mai blamat aspect este poziționarea nu tocmai fericită, lângă camera foto. Dar asta a fost din cauza faptului că Synaptics a eșuat în a livra o soluție de citire a amprentelor ce putea fi integrată în display-uri.

Cum Samsung nu a putut renunța la senzorul de amprente pentru că are nevoie de el pentru plățile serviciul de plăți electronice, a trebuit să schimbe din mers design-ul, iar rezultatul nu a fost unul dorit de cei mai mulți dintre cei care au pus mâna deja pe telefoane. Multă lume este de acord că senzorul ar fi putut amplasat sub cameră.

Galaxy Note 8 este următorul telefon de top care urmează să fie lansat de Samsung în acest an. Acesta are și rolul de a spăla rușinea de anul trecut, cu Note 7 care a avut de suferit din cauza bateriilor incendiare. Așa că pare, până acum, că Samsung miza pe o platformă similară cu cea de pe S8, dacă nu va fi chiar un S8 îmbunătățit. Bine, mai exact cu S8 Plus fără cusur, pentru că va avea un ecran cu mai mare.

Din primele speculații, ilustrate prin randări ale unor designeri, înțelegem că Note 8 ar putea fi un Galaxy S8 Plus mai mare mult îmbunătățit. Au exista mai multe speculații că unul dintre prototipurile lui S8 prevedea scanner de amprente încorporat în display și cameră principală-duală, lucruri care lipsesc pe modelele lansate.

Randările și pozele ”spion” care încep să circule deja prin online ne arată un telefon asemănător cu modelele S8 și S8 Plus, dar cu cameră duală și fără senzor de amprente pe spate. Cum butonul fizic Home va fi eliminat și de pe Note 8, în mod clar senzorul de amprente va fi integrat în display.

Randările nu sunt deloc rele, dar parcă nu ne-am dori, totuși, doar un upgrade pentru Galaxy S8 Plus, nu?