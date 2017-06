Galaxy Note 7 recondiționat ar putea fi lansat pe 7 iulie

Tweet on Twitter

Așa cum ați mai citit sau auzit și cu alte ocazii, Samsung nu vrea să-și asume complet pierderile financiare cauzate de problemele de pe generația de phablet-uri Galaxy Note 7 și va readuce telefoanele pe piață, după ce au trecut printr-un proces de recondiționare.

Telefoanele ar urma să fie vândute sub numele Galaxy Note FE, de la Fandom Edition, mai pe românește o ediție pentru fani, dar oare câți fani mai poate avea acest model după toate necazurile de anul trecut. În plus, au fost lansate superbele modele Galaxy S8 și S8 Plus, iar spre finalul lunii august urmează să fie lansate noile Galaxy Note 8.

Cele mai noi zvonuri ne anunță că Note 8 FE ar putea intra în magazine începând cu data de 7 iulie, mai întâi pe piețele asiatice, Coreea de Sud și China, conform celor mai multe surse de informații. Deși se zvonea că în SUA Samsung nu va lansa aceste telefoane, tocmai am aflat că a primit certificare din partea FCC, ceea ce înseamnă că a primit undă verde și pentru piața americană.