Future of Media: Piața media din România se ridică la 350 milioane dolari pe an – Google face acești bani în 26 de ore

Piața media locală este în creștere, în dezvoltare, dar este încă, la un nivel foarte redus, în comparație cu alte țări, iar la 350 de milioane de dolari pe an, este chiar nesemnificativă, în comparație cu banii pe care Google sau Facebook în pot face din advertising.

Potrivit datelor prezentate în cadrul conferinței Future of Media 2017 de către Dragoș Stanca, Managing Partner la ThinkDigital, care operează cea mai mare rețea locală de publicitate online din România, valoarea pieței media locale se ridică la 350 de milioane de dolari, bani pe care Google în face în doar 26 de ore.

Potrivit acestuia, eficiența marilor platforme online, cum sunt Google sau Facebook, constă în prelucrarea eficientă a datelor. ”Se spune că datele sunt noul petrol. Este adevărat, dar ca și petrolul, datele devin mai valoroase dacă sunt rafinate. De exemplu, urmează să ai un copil și anunți pe Facebook acest eveniment important din viața ta. Tu ești fericit(ă) că vei avea un copil, dar Facebook va fi și mai fericit decât tine. Pentru că de acum încolo va știi ce tip de reclame îți va furniza ție și prietenilor tăi. Ție îți va livra reclame la produse de care vei avea nevoie pentru copil, iar prietenilor tăi le va oferi reclame cu cadouri pentru nou născuți”, a explicat Dragoș Stanca.

Marile platforme globale, cei mai buni prieteni și cei mai mari dușmani au creatorilor de conținut

Prezent la eveniment, Lucian Lipovan, head of digital content la Pro TV, a explicat că dependența de un singur canal de promovare, cum ar fi Facebook, este riscantă. Acesta a explicat că este greu chiar și pentru marile branduri sau creatori de conținut să atragă trafic către propriile site-uri. Din ce a explicat acesta în cadrul conferinței, am înțeles că Facebook este foarte bun pentru popularizarea unui brand, dar poate să nu aducă niciun beneficiu și a dat exemplul emisiunii Vocea României. ”Am pus pe Facebook toate melodiile, iar audiența a fost fantastică. La primele ediții în care am făcut așa, am ajuns la o audiență de peste 10 milioane de oameni, dar aceștia nu prea au ieșit din Facebook. Nu au venit către site. Reach-ul a fost uriaș, dar rata de click-uri a fost extrem de mică”, a explicat Lucian Lipovan.

Potrivit acestuia, pe Twitter este și mai greu în România să atragi trafic. ”Punem conținut și pe Twitter, dar impactul este aproape zero din Twitter, chiar dacă avem sute de mii de followeri pe conturile pe care le administrăm”, a mai spus acesta.

Pentru a crește propriile site-uri, cel mai sănătos ar fi ca fiecare să-și crească traficul direct, să nu mai mizeze pe traficul care vine prin rețelele de socializare, pentru că este foarte greu de reținut audiența, dar din păcate la ora actuală este foarte dificil, în condițiile în care audiența stă foarte mult pe rețelele de socializare.

Atât Lipovan, cât și Stanca au declarat, că Facebook și Google sunt cei mai buni prieteni, dar și cei mai mari dușmani ai creatorilor de conținut, în linii mari, atât pentru îi pot ajuta să-și livreze conținutul, dar în același timp le și fură audiența.

Google și Facebook acaparează circa 77% din veniturile media online, restul de 23% împărțindu-se între toți ceilalți jucători.

Eficiența reclamelor depinde de nivelul de educație

Un alt aspect interesant abordat în discuțiile de la Future of Media 2017, eveniment organizat de Evensys, și care ne-a atras atenția, a fost acela al conținutului livrat. Dragoș Stanca a explicat că poți vinde ușor un produs cuiva din momentul în care ai identificat utilizatorul. Totodată acesta a mai spus că nivelul de calitate al conținutului contează foarte mult de nivelul de educație. ”Dacă reușești să-l atragi pe unul să-și facă un test să afle anul în care va muri, îți dai seama de IQ are! Poți să-i livrezi, să-i vinzi orice unui astfel de utilizator”, a punctat reprezentantul ThinkDigital.

Acesta este și unul din motivele pentru care fenomenul știrilor false a luat amploare. Pentru că sunt mulți utilizatori care nu mai știu să facă diferența între o știre reală și una falsă sau care conține informații înșelătoare. Stanca a explicat că acest fenomen este un efect al democratizării accesului la audiență. ”Oricine poate să fie creator de conținut și publisher în era internetului. Oricine poate spune orice în online. Facebook-ul este principalul motiv pentru care conceptul de știre s-a schimbat radical. Dacă în trecut o știre însemna o informație valoroasă și verificată, acum, știre poate însemna orice tip de informație, inclusiv faptul că un bărbat a fost prins de nevastă cu amanta, că nu știu cine a făcut nu știu ce. Se spune că în noua eră a internetului, a rețelelor de socializare, oricine poate fi jurnalist. Nu este adevărat!”, a mai spus Dragoș Stanca.