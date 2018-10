Fly Go: topul celor mai dorite 10 orașe pentru City Break toamna 2018

Roma, Milano și Alghero (Sardinia) sunt cele mai căutate destinații turistice de city break de către români, în această toamnă, potrivit unei analize a agenției de turism online Fly Go. Cele trei orașe care conduc în topul preferințelor turiștilor sunt toate din Italia.

„Datorită conexiunilor aeriene foarte bune din România, Italia oferă unele dintre cele mai accesibile destinații de city break pentru români. Dacă Roma și Milano sunt favoritele turiștilor de ani de zile, unul dintre cele mai frumoase orașe ale Sardiniei, Alghero, este nou intrat în preferințele acestora. Turiștii sunt fascinați să descopere în Sardinia o destinație foarte ofertantă tot timpul anului, insula din Mediterană având o temperatură plăcută chiar și în lunile mai friguroase de pe continent. Alghero este o alegere excelentă pentru turiștii care își doresc să descopere locuri noi și să aibă parte atât de vacanțe active, cât și de relaxare, să combine zilele însorite la malul mării cu tradiția și cultura sardă”, spune Stefano Iervolino, fondator și CEO Fly Go.

Între primele 5 cele mai dorite orașe pentru un city break în această toamnă se situează, în continuare, Istanbul (Turcia), pe locul al 4-lea, și Atena (Grecia), locul al 5-lea. Clasamentul destinațiilor preferate de români este completat de Malta (Malta), Barcelona (Spania), Amsterdam (Olanda), Praga (Cehia) și Valencia (Spania).

Cât costă un city break în această toamnă

Orașele din Italia oferă printre cele mai ieftine destinații de vacanță pentru români în această toamnă. Potrivit ofertelor disponibile la acest moment pe Fly Go, un city break la Roma (3 nopți de cazare, cu mic dejun inclus și bilete de avion) costă de la 135 de euro de persoană, în timp ce la Milano pornește de la 150 de euro.

Un sejur în Alghero, o destinație mai nouă, poate fi rezervat la prețuri de la 237 de euro.

La nivelul întregului an 2018 (nu doar în sezonul de toamnă), costul mediu al unui city break rezervat de români prin agenția de turism online Fly Go este de 200 euro de persoană. Cel mai frecvent, călătoria are o durată de 3 nopți (4 zile) și poate include sau nu un weekend.

Până la finalul anului, românii mai pot beneficia de un city break scurt, fără să își ia zile de concediu, în weekend-ul prelungit de Sf. Andrei și Ziua Națională a României, în intervalul 30 noiembrie (vineri fiind zi liberă legal, de Sf. Andrei) – 2 decembrie.

Metodologie

Informațiile care stau la baza tendințelor de călătorie pentru această toamnă au fost analizate de agenția de turism online Fly Go și au avut în vedere căutările realizate de vizitatorii site-ului Fly-go.ro, solicitările de ofertă și rezervările făcute de aceștia pentru călătorii programate în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2018.

Au fost analizate exclusiv destinații de city break în orașe din Europa, acesta fiind cel mai solicitat produs de vacanță de către turiștii români pentru călătoriile programate în lunile de toamnă (septembrie – noiembrie).