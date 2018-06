Fly Go și TBI Credit lansează finanțarea digitală pentru achiziția de vacanțe în rate

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Produsul de finanțare este 100% online și poate fi accesat direct din site-ul Fly-Go.ro

Clienții Fly Go pot plăti vacanțele în 12 rate cu 0% dobândă, dacă accesează produsul de finanțare online TBI Credit până la finalul lunii iulie

Clienții care apelează la soluția de plată TBI beneficiază de o perioadă de grație de 30 zile și gratuitate la taxa de serviciu Fly Go

Fly Go estimează că 10% dintre clienți vor accesa noul produs, în primele 3 luni de la lansare

Pentru un city break, românii plătesc, în medie, 200 euro de persoană

Fly Go, una dintre cele mai mari agenții de turism online din România, și TBI Credit, parte a TBI Bank, lansează primul produs de finanțare 100% digital disponibil în România pentru achiziția de produse și servicii turistice.

Noua metodă de plată este disponibilă de la începutul lunii iunie și poate fi accesată direct din site-ul Fly-Go.ro, fără a fi necesară o vizită la bancă sau la sediul agenției de turism.

Această metoda de plată are la bază un flux de finanțare online care permite identificarea clienților printr-un scurt apel video și semnarea electronică a documentelor. Tot acest proces nu durează mai mult de 10 minute și este disponibil 24/7. Soluția de finanțare poate fi accesată inclusiv de către clienții noi, neimplicând existența unei relații anterioare cu o bancă.

„Aducem o noutate pe piața de turism din România, odată cu introducerea unei noi metode de plată a vacanțelor, prin creditul online oferit în parteneriat cu TBI Credit. Ne așteptăm ca aproximativ 10% dintre clienții care vor cumpăra vara aceasta vacanțe sau alte produse turistice de pe Fly-Go.ro să le achite folosind această opțiune. Din feedback-ul pe care îl avem deja, observăm că noua metodă de plată le oferă turiștilor posibilitatea de a accesa încă o vacanță în sezonul estival, lucru care le va face, cu siguranță, vara mai frumoasă”, declară Stefano Iervolino, fondator și CEO Fly Go.

În prezent, bugetul alocat de români pentru un sejur de vară, de familie, este cuprins între 900 și 1.200 de euro. În același timp, costul mediu al unui city break este de 200 euro de persoană. Potrivit unei analize Fly Go, cele mai accesate destinații pentru vacanțele de vară sunt, în continuare, Grecia, Turcia și Spania. Însă turiștii români încep să opteze tot mai mult pentru destinații noi, în țări și regiuni precum Croația, Corsica, Malta, Sardinia și Sicilia, atât pentru sejururi de 7-10 zile, cât și pentru city break-uri.

„Împreună cu Fly Go propunem pieței o alternativă la metodele de plată obișnuite, întregind astfel spectrul plăților în mediul online. Platforma digitală a TBI Credit permite achiziționarea serviciilor de turism în rate, simplu și rapid, fără interacțiune directă cu banca sau agenția. Clientul are nevoie de un dispozitiv cu cameră și microfon, cartea de identitate și, în doar 10 minute, poate achita vacanța dorită. Acum va fi mult mai simplu pentru toți cei care își doresc să călătorească”, declară Ionuț Cristea, Head of Business Development Ecommerce, TBI Credit.

Până la finalul lunii iulie, clienții Fly Go beneficiază de dobândă 0% pentru plata în 12 rate, prin opțiunea de plată oferită de TBI Credit, pentru vacanța aleasă sau pentru orice alt produs ori serviciu achiziționat de pe Fly-Go.ro. De asemenea, clienții se bucură și de o perioadă de grație de 30 de zile cu zero costuri la achitarea integrală în acest interval, precum și de gratuitate la taxa de serviciu a agenției de turism online Fly Go.