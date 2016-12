Firmele mici subestimează neglijenţa angajaţilor în ceea ce priveşte securitatea cibernetică

În ultimii doi ani scandalurile create de breşele informatice au fost din ce în ce mai mediatizate, securitatea cibernetică devenind una din cele mai mari îngrijorări la nivel global. Nu este însă valabil pentru toată lumea acest lucru. În firmele mici, există oameni care se gândesc că nu sunt în pericol, deşi mai multe studii internaţionale au arătat că inclusiv la nivel de IMM-uri, pagubele financiare pot fi însemnate.

Potrivit unui studiu realizat de Kaspersky Lab, companiile cu până la 50 de angajați sunt semnificativ mai puțin îngrijorate în legătură cu activitățile angajaților care pot duce la breșe de securitate cibernetică, în comparație cu firmele mari. Doar 36% dintre companiile mici își fac griji privind neatenția personalului, în timp ce peste jumătate dintre companiile mijlocii și corporații sunt foarte preocupate de acest aspect.

Personalul neinformat sau neatent, care folosește inadecvat resursele IT, poate pune organizația în pericol, indiferent de dimensiunea ei. Potrivit anchetei, acțiunile angajaților sunt printre primele trei probleme de securitate care fac vulnerabile organizații din întreaga lume. Peste jumătate (61%) dintre companiile care s-au confruntat cu incidente de securitate cibernetică în 2016 au recunoscut că la acestea a contribuit și un comportament neadecvat al angajaților.

Reprezentanţii producătorului de soluţii de securitate susţin că , la fel ca marile companii, IMM-urile trebuie să facă față unei infrastructuri IT în continuă schimbare și tendințelor BYOD: 74% dintre companii au raportat că numărul de smartphone-uri folosite în interes de serviciu a crescut în ultimii trei ani, iar 71% au confirmat că același lucru este valabil pentru tablete. Noua realitate din mediul de business forțează managementul să fie mai atent la securitatea IT și la controlul centralizat al unor activități potențial periculoase din partea angajaților, chiar și în cele mai mici companii.

“În companiile mici, care nu au personal IT dedicat, se întâmplă frecvent ca angajații să implementeze singuri măsuri de securitate cibernetică – de exemplu, instalează soluții antimalware gratuite, cu funcționalități limitate. Acest lucru reprezintă un risc major pentru o companie, deoarece neatenția angajaților poate afecta toate datele dintr-o organizație – ducând la pierderi de timp, de date ale clienților și de bani. Aceste companii ar trebui să implementeze soluții create special pentru ele, cu o protecție pe care să o poată administra ușor, de oriunde, orice specialist IT, chiar dacă are cunoștințe minime de IT”, a explicat Vladimir Zapolyansky, Head of SMB Marketing, Kaspersky Lab.