Fashion Days lansează noua colecție toamnă-iarnă și livrare în weekend

Fashion Days lansează campania care promovează noul sezon și își provoacă publicul să se îmbrace pentru toamna pe care și-o dorește. Noua platformă de comunicare Fashion Days, „Îmbracă-te pentru viața pe care o dorești”, lansată în primăvara acestui an, continuă să vorbească despre opțiuni nelimitate de fashion și beneficii care transformă shopping-ul în cea mai diversă experiență din această toamnă.

În structurarea noii campanii, echipa Fashion Days a analizat și mai atent comportamentul de consum al clienților. Astfel, stilul de viață care îi caracterizează pe aceștia este unul activ, mai mult de 60% dintre comenzi fiind plasate prin intermediul aplicației de mobil Fashion Days. De aceea, noile facilități, lansate de la începutul anului și până acum, au fost special croite pentru noua generație de fashion shopperi.

Astfel, pentru cei care vor să se bucure de fiecare clipă a weekend-ului, dar și să se îmbrace pentru toamna pe care o doresc, Fashion Days lansează livrarea în weekend. Fie că e vorba de o petrecere stilată, aniversarea celui mai bun prieten sau, pur și simplu, o plimbare lungă prin parc, clienții din București și Ilfov pot fi siguri că articolele vestimentare sau accesoriile pe care vor să le poarte le sunt livrate chiar și sâmbăta sau duminica.

Facilitatea vine, natural, ca o completare a celui mai recent beneficiu Fashion Days: livrarea în aceeași zi, pentru București și Ilfov. Opțiunea le oferă clienților posibilitatea de a primi articolele comandate în drum spre job, de exemplu, până la finalul orelor de program. Unică în România, această facilitate le este dedicată celor cu un stil de viață activ sau celor nerăbdători. Sau, pur și simplu, celor care vor să transforme o zi obișnuită într-un prilej numai bun de îmbogățit garderoba.

Iar pentru cei care preferă să își facă singuri programul, Fashion Days are soluția ideală: livrarea „când vrei tu”, prin care clienții din București și Ilfov pot selecta singuri ziua în care să le fie livrată comanda. Fie că este a doua zi, așa cum se întâmplă cu peste 60% dintre colete, la nivel național, fie peste o săptămână, clienții Fashion Days au libertate totală de alegere.

Tot din acest sezon, gradul de personalizare oferit de Fashion Days urcă la un nou nivel. Noi filtre au fost introduse în platformă, pentru a acoperi diversitatea trendurilor. Astfel, vizitatorii Fashion Days pot selecta, acum, materialul din care este compus un articol vestimentar sau un accesoriu (cașmir, catifea, denim, in, jerse, lână, piele naturală etc.), dar și stilul pe care îl caută (casual, de casă, de plajă, elegant, office etc.). Numărul filtrelor va crește în perioada următoare, astfel că varietatea opțiunilor de fashion shopping devine, cu adevărat, nelimitată.

Explorare nelimitată într-o campanie 360

Fashion înseamnă noutate și explorare, astfel că sezonul toamnă-iarnă aduce în portofoliul Fashion Days trenduri de pe catwalk-urile din întreaga lume. Fie că vorbim despre denim sau paltoane statement, inspirate de cei mai mari designeri vestimentari, sau de nemuritorul animal print, ținutele brandurilor de top la care fashioniștii visează vor putea fi descoperite din această lună și pe Fashion Days. Și livrate, apoi, într-unul dintre cele 500 de Oficii Poștale, în showroom-urile eMAG sau prin curier.

Astfel, spotul TV al campaniei, care prezintă noul sezon, îndeamnă în continuare clienții să se îmbrace pentru viața pe care o doresc: să poarte culori chiar și în zilele gri de toamnă și să își aleagă ținutele ca și când orice zi e specială. Argumentele care încurajează acest comportament țin de servicii: de posibilitatea de a comanda seara un articol pe care vrei sa îl porți a doua zi, de accesibilitate si mobilitate, datorate aplicației pentru mobil, dar și de ușurința de face retur.

„Credem foarte mult în varietate și în dorința de a explora trenduri, culori, modele și toate celelalte elemente care fac moda atât de fun. Diversitatea vine la pachet cu multe opțiuni de a alege, iar, uneori, e natural să ne dăm seama că nu ne plac articolele comandate. De aceea, returul va rămâne gratuit la Fashion Days, pentru că ne încurajăm toți clienții să exploreze, să testeze și să descopere stilurile care li se potrivesc. Le oferim cele mai multe opțiuni de livrare și retur din România, astfel că lor le rămâne un singur lucru de făcut: să se îmbrace pentru toamna pe care și-o doresc”, spune Robert Berza, General Manager Fashion Days.

Noua campanie Fashion Days va sta sub semnul unui plan de comunicare 360, în toate cele trei țări în care brandul activează: România, Ungaria și Bulgaria. Spotul publicitar din cadrul campaniei a fost dezvoltat de către departamentul de creație și producție Fashion Days, împreună cu McCann România și casa de producție Studioset. Clipul a fost regizat de Barna Nemethi și filmat de Alex Gâlmeanu, DOP al producției, care a realizat și vizalurile sezonului, în calitate de fotograf al campaniei.