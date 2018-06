eMAG extinde programul Future25 în afara companiei și pregătește viitorii lideri din ecommerce

Tweet on Twitter

25 de tineri vor fi pregătiți de eMAG pentru a deveni lideri în industria de ecommerce, iar valoarea investiției în dezvoltarea lor este de aproximativ 250.000 de euro

Anul acesta, 5 locuri din Future 25 vor fi deschise pentru candidați din extern

La finalul primului an de program, cei 25 vor prezenta și sustine proiecte de business în fața board-ului eMAG, în Arena

Cei mai buni dintre cei 25 de tineri vor vizita San Francisco, unde vor face un tur al celor mai mari companii de tehnologie din Silicon Valley

eMAG extinde programul de dezvoltare accelerată a tinerelor talente, Future 25, în afara companiei. În premieră, 5 dintre cele 25 de locuri sunt destinate pentru tineri care nu sunt angajați în echipa eMAG, iar acestea vin cu șansa de a accesa 5 dintre cele mai râvnite joburi din ecommerce. La finalul primului an, participanții vor fi recompensați cu o excursie în San Francisco și vor descoperi noi perspective de business de la comunitatea de antreprenori din Silicon Valley.

„Tinerii integrează informația din jur cu ușurință, o filtrează prin experiența și valorile lor și apoi inovează, într-un proces continuu de învățare și creație. Ne place să lucrăm cu mințile curioase ale oamenilor talentați, dornici să se dezvolte, iar programul Future25 le oferă participanților contextul ideal, atât practic cât și teoretic, de care au nevoie pentru a crește accelerat. Anul acesta am rezervat 5 poziții pentru tineri cu potențial care nu sunt încă în echipa noastră, știind că noua generație are toate abilitățile potrivite pentru industria de ecommerce, care își continuă ritmul alert de dezvoltare,” a declarat Delia Sofonea, People Director eMAG.

Program de dezvoltare accelerată

Future25 durează doi ani și a fost creat cu scopul de a identifica tineri care au potențial să devină lideri în industria de ecommerce și de a crea contextul potrivit pentru a-i ajuta să se dezvolte din punct de vedere profesional. Valoarea investiției în prima ediție a acestui program a fost de 200.000 de euro.

Cei 25 de tineri selectați și incluși în program vor fi provocați constant să își depășească limitele și vor fi încurajați să își dezvolte o gamă variată de soft skills, cum ar fi gândirea critică și abilitatea de a-și susține propriile idei, abilitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a inova și de a rezolva probleme. Aceste competențe vor fi dezvoltate progresiv de-a lungul celor doi ani, cu ajutorul unui mix unic de inițiative de învățare: bootcamp (întâlniri și discuții cu antreprenori din diferite domenii), mentoring (cu managerii din companie) și buddying (cu absolvenții din prima generație a programului Future25), program de dezvoltare (workshopuri și cursuri online de finance for non finance, business simulations, impactful presentations, process improvement), Arena ( etapă de prezentare proiecte cu impact în diferite zone din business în fața board-ului eMAG), vizită în San Francisco, pentru a descoperi noi modele de business alături de antreprenorii din Silicon Valley. În cel de-al doilea an, cei 25 de tineri vor intra într-un program de MBA de tip fast track unde vor aprofunda cunoștințele de management.

Cine poate fi selectat pentru Future25?

Cei care doresc să își dezvolte abilitățile de leadership în cadrul echipei eMAG se pot înscrie online în perioada 12 iunie-1 iulie 2018. Toți candidații, atât angajații eMAG, cât și candidații din afara companiei, intră într-un proces extins de selecție, care cuprinde mai multe etape, special create pentru a-i identifica pe cei care au potențial. În prima etapă, candidații răspund la o serie de întrebări care au rolul de a le testa motivația, capacitatea de analiză, abilitatea de planificare și creativitatea. În următoarea etapă, susțin un test care evaluează nivelul de cunoaștere a limbii engleze și gândirea critică, precum și un test de personalitate. În cea de-a treia etapă, candidații trebuie să pregătească o prezentare individuală și să o susțină în fața unui juriu format din managerii din eMAG, iar candidații din afara companiei vor avea și un interviu cu viitorul lor manager. Cei care ajung în cea de-a patra etapă vor participa la un exercițiu de grup, care are rolul de a evidenția capacitatea de lucru în echipă.

Odată cu intrarea în program, candidații din extern vor fi automat selectați pentru unul dintre cele mai râvnite joburi din ecommerce:

Departament Rol BI BI Product Owner Web and Mobile Web and Mobile Project Manager Content Platform Content Project Manager Business Processes Business Process Analyst Commercial Finance Finance Business Partner

Programul se adresează tinerilor cu experiență între 3 și 5 ani, în jurul vârstei de 25 de ani, dornici să își dezvolte accelerat cariera în industria de ecommerce, în eMAG, creatorul celui mai complex customer journey din România.

Mai multe informații despre Future25, ediția 2018, pot fi urmărite aici: http://www.future25.ro/