Elevi chinezi forțați să lucreze în fabricile unde sunt asamblate telefoanele iPhone X – Apple confirmă situația

Apple și compania care asamblează telefoanele și tabletele sale, compania taiwaneză Foxconn se confruntă cu un nou scandal pentru exploatarea forței de muncă în China.

Nu mai revin la cazurile de acum câțiva ani când se spunea că muncitorii lucrau în condiții aproape inumane, în schimburi prelungite și că ar fi lucrat chiar și copii în fabricile Foxconn din China.

Acuzațiile actual sunt că peste 3.000 de elevi au fost forțați să lucreze în schimburi foarte lungi pentru a munci pe liniile de asamblare a telefoanelor iPhone X. Acest model a avut probleme mari în aprovizionarea de componente așa că ritmul de producția a fost unul foarte lent. În continuare se vorbește de un ritm lent, dar în ultima vreme Apple reușise să reducă timpul de așteptare de la 5-6 săptămâni la 2-3 săptămâni de la momentul comenzii și până la livrarea produsului.

Nu știm dacă cei de la Financial Times s-au dus în China pentru a vedea cum au reușit Apple și Foxconn să reușească acest lucru, dar au aflat lucruri care nu-i ajută deloc pe cei de la Apple și Foxconn, care au mai avut probleme în trecut pentru exploatarea forței de muncă în China.

Jurnaliștii FT au vorbit cu câțiva elevi despre această situație, iar aceștia au dezvăluit că se află în perioadă de practică în fabricile Foxconn, dar nu se așteptau să fie puși la muncă în fabrică și să stea chiar și 11 ore pe liniile de asamblare. Aceștia spun că nu au avut de ales pentru că ar fi fost o condiție obligatorie pentru a absolvi. Sub această presiune circa 3.000 de elevi au fost forțați să lucreze ture de 11 ore pe zi, deși legislația nu permite elevilor aflați în practică să muncească mai multe de 40 de ore pe săptămână. O elevă de 18 ani le-a declarat celor de la Financial Times că a asamblat peste 1.200 de iPhone-uri și că munca nu are nicio legătură cu studiile lor.

Contactați de cei de la FT, oficialii Apple și Foxconn au recunoscut situația, numai că povestea lor diferă de cea a elevilor. Aceștia au spus că toți elevii au venit în practică, iar munca în plus a fost voluntară, iar orele suplimentare muncite au fost răsplătite cu bonusuri și compensații. Cei de la Foxconn neagă faptul că elevilor le-ar fi fost spus că trebuie să muncească în fabrici pentru a absolvi școala.