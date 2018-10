Două companii din România sunt prezente în topul Deloitte Fast 50 din Europa Centrală, ediția 2018

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Companiile românești Trencadis și Mondly sunt prezente în ediția din 2018 a clasamentului Deloitte Fast 50 pentru Europa Centrală și de Est, la categoria principală, Technology Fast 50, respectiv la categoria Rising Stars. Peste 20 de business-uri din România au intrat în competiția din acest an care recunoaște cele mai dinamice companii de tehnologie din Europa Centrală.

Compania Trencadis, specializată în soluții software pentru mediul guvernamental și de afaceri, ocupă cea mai bună poziție în top în rândul business-urilor din România, situându-se pe locul 13 în topul Fast 50, cu o rată de creștere a veniturilor de 730%. Este al patrulea an în care compania reușește să intre în top. Fondată în 2007, Trencadis își desfășoară în prezent activitatea în București, Cluj-Napoca, Baia Mare și Oradea și a avut o cifră de afaceri de 5,96 de milioane de euro în 2017.

Compania de învățare de limbi străine Mondly, care a creat o platformă ce folosește tehnologii de ultimă oră precum chatbots cu recunoaștere vocală, realitate augmentată și virtuală, pentru a ajuta utilizatorii să învețe limbi străine, a intrat în categoria Rising Stars, care oferă recunoaștere business-urilor mai tinere, cu minimum trei ani de activitate și venituri de cel puțin 30.000 de euro, care sunt ineligibile pentru categoria principală Fast 50, dar au creșteri atât de puternice, încât au șanse mari să intre în top în anii următori. Fondată în 2013, Mondly este inclusă pentru prima dată în programul Fast 50 și se află pe locul al șaptelea între cele zece companii Rising Stars, cu o rată de creștere a veniturlor de 854%.

„Suntem mândri să vedem două companii românești în topul din acest an. Aceasta este o dovadă a faptului că potențialul inovator este folosit la crearea de produse și servicii noi generatoare de venituri cu o rată de creștere semnificativă. Competiția cu celelalte companii din Europa Centrală este foarte dură și acele țări care vor reuși să devină un hub tehnologic vor fi câștigătoare pe termen lung”, a declarat Dinu Bumbăcea, Partener coordonator Consultanță, Deloitte România.

Rezultatele la nivelul Europei Centrale

Odată cu ediția din acest an, Deloitte CE Technology Fast 50 a atins un nou record al ratei medii de creștere a companiilor din top, de 1.290% între 2014 și 2017. Acesta este al treilea an consecutiv în care rata de creștere a trecut de pragul de 1.000%, ceea ce subliniază sustenabilitatea pe termen mediu a boomului tehnologic continuu din Europa Centrală.

Topul Fast 50 din 2018 este condus de două companii din Cehia care s-au aflat și anul trecut între primele cinci. Câștigătorul de anul acesta este producătorul de imprimante 3D Prusa Research, care are o rată impresionantă de creștere de 17.118%, urmată de portalul de rezervări de zboruri Kiwi.com, câștigătorul anului trecut, cu o rată de creștere de 14.377%. Pe locul al treilea se află Q Software, un furnizor de soluții digitale din Croația. Slido, platforma din Slovacia care facilitează interacțiunea cu audiența în cadrul evenimentelor, este a patra clasată, urmată de Pilulka, o companie de vânzare cu amănuntul de produse farmaceutice din Republica Cehă.

Începând de anul acesta, topul include categoria Social Impact Award, care aduce recunoastere companiilor ce contribuie în mod eficient prin produsele și serviciile pe care le oferă la atingerea a cel puțin un obiectiv al Națiunilor Unite pentru dezvoltare sustenabilă pentru 2030 (United Nations’ Sustainable Development Goals 2030, SDGs). Câștigătorul este Saule Technologies, din Polonia, care a dezvoltat o nouă tehnologie de panouri solare ce folosesc o folie subțire, flexibilă, putînd fi astfel înfășurate în jurul clădirilor.

Premiul The Most Disruptive Innovation, oferit de Deloitte Central Europe din 2016, recunoaște companiile a căror inventivitate permite dezvoltarea de soluții care pot schimba în mod dramatic piețe mature și rețele de valori. Brolis Semiconductors, o companie de high-tech din Lituania, a primit premiul pentru dezvoltarea unui senzor non-invaziv de constituenți sangvini, bazat pe laser. În 2017, compania românească UiPath, care produce software de automatizare robotizată a proceselor, a primit o distincție specială la categoria Most Disruptive Innovation.

Pentru a fi eligibile pentru principala categorie Fast 50, companiile care activează în domeniile hardware, software, fintech, telecomunicații, media, tehnologie de mediu și sănătate, trebuie să îndeplinească mai multe criterii financiare, printre care să aibă un venit minim de 50.000 de euro în primii trei ani și un venit operațional în anul curent (2017) de cel puțin 100.000 de euro, să aibă sediul central în Europa Centrală și să dezvolte sau să producă tehnologii patentate sau să dețină proprietate intelectuală patentată. Câștigătorii sunt selectați după criteriul ratei de creștere a veniturilor în perioada 2014-2017.

Companii din zece țări sunt prezente în top, iar Polonia conduce din punctul de vedere al numărului de companii prezente în Fast 50, cu 18 poziții, urmată de Lituania, cu 8 companii, și Croația și Republica Cehă, cu 7.

Companiile din sectorul soluțiilor software domină topul, cu 32 de poziții, urmate de cele din media și divertisment, cu 11 companii, și hardware (7).