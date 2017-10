Dispare isteria iPhone? Americanii nu sunt prea interesați de noile telefoane

Deși anul acesta interesul presei arătat față de noile telefoane de la Apple a fost unul ridicat, modelele iPhone 8, 8 Plus și iPhone X fiind intens ”promovate” pe mai toate canalele media încât nu cred că Apple a mai trebuit să facă eforturi suplimentare. Cu siguranță, anul acesta Apple a cheltuit mai puțini bani cu promovarea în acest context.

Totuși, mediatizarea intensă a noilor telefoane de la Apple, în special a modelului iPhone X, nu pare să fi avut un impact foarte mare în rândul potențialilor cumpărători. Nici măcar în State, in fieful Apple.

Un sondaj realizat de cei de la RBC Capital markets, citat de cei de la CNBC, ne arată un interes mai scăzut față de toate cele trei iPhone-uri din acest an, în comparație cu anul trecut.

Potrivit sondajului amintit, doar 64% dintre cei chestionați au declarat că ar fi interesați să-și cumpere unul din cele trei telefoane, în timp ce anul trecut, același timp de sondaj, realizat de aceeași companie, indica un interes de aproximativ 71%, față de modele iPhone 7 și iPhone 7 Plus.

Se pare că predicțiile analiștilor care anunțau cu superciclu de vânzări de iPhone-uri are șanse tot mai mici de a se produce. În ultimii trei ani, vânzările de iPhone-uri a fost tot mai mici, iar analiști cred că mulți fani Apple și-au păstrat banii pentru a face un upgrade la un interval mai mare, adică, la trei ani, în loc de doi, cum se întâmpla în intervalele anterioare.

Cei de la RBC Capital Markets explică interesul scăzut pentru telefoanele din acest an și prin prisma faptului că Apple a crescut prețurile noilor telefoane, care nu sunt pe gustul majorității fanilor. Totodată, aceștia cred că faptul că Apple încă oferă suport și vinde modelele din generația iPhone 6s (lansate în 2015) îi determină pe fani să nu meargă spre modelele iPhone 8 și 8 Plus.

Și nici nu ar fi de mirare, pentru că nu există diferențe majore la capitolul design între generația din acest an și cea din 2015. Excepțiile sunt panourile de sticlă ce permit încărcarea wireless și camera duală de pe iPhone 8 Plus, pe care modelul iPhone 6s Plus nu o avea. Deci, nu sunt motive prea mult pentru un client Apple să scoate câteva sute de dolari în plus pentru model lansat anul acesta, care nu este decât o versiune actualizată a unui model de acum 2 ani.

Știu, vor fi voci care vor spune că iPhone 8 și 8 Plus sunt mult mai bine echipate hardware decât iPhone 6s și 6s Plus. Adevărat, dar chiar și acum la doi ani distanță, modelele iPhone 6s și 6s Plus, sunt telefoane competitive, bine dotate, iar diferențele în performanțe între cele două generații, nu au un impact atât de mare încât să fie sesizate cu ”ochiul liber” de majoritatea utilizatorilor. Să nu uităm că sunt mulți cumpărători care-și iau iPhone, doar pentru că e iPhone.