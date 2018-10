DefCamp anunță agenda completă a conferinței și noutățile din acest an

DefCamp, cea mai mare conferință de securitate cibernetică din Europa Centrală și de Est, anunță agenda completă pentru cea de-a noua ediție, care va avea loc în Bucuresti pe 8-9 noiembrie.

În cele două zile de DefCamp, peste 60 de speakeri din întreaga lume vor prezenta pentru 1500 de participanți ultimele trenduri în ceea ce privește securitatea cibernetică. Prezentările vor respecta tiparul de anul trecut, acestea acoperind atât partea tehnică, cât și pe cea de business security. Subiectele principale de discuție vor trata folosirea inteligenței artificiale pentru detectarea celor mai complexe atacuri cibernetice, vor expune cele mai noi tool-uri de monitorizare și combatere a atacurilor cibernetice, precum și studii de caz despre securitatea cibernetică în companii și reacțiile recomandate în funcție de tipul atacului survenit.

Participanții din acest an vor avea acces la două zile de sesiuni și paneluri de dezbateri, acolo unde speakeri independenți dar și reprezentanti din companii internationale de top vor alinia cele mai recente și comprehensive informații din domeniul securității cibernetice din 2018.

„Anul 2018 a fost extrem de provocator pentru piața de securitate cibernetică prin prisma numeroaselor schimbări legislative și apariția noilor tipuri de atacuri care au zdruncinat zona de business. Numeroasele atacuri tip malware sau ransomware asupra companiilor, precum și diversele campanii de phishing sau scamming în tehnologiile blockchain confirmă nevoia de a veni cu răspunsuri concrete și de a reacționa ferm împotriva acestora. În acest context, cred că ediția DefCamp de anul acesta este așteptată mai mult ca oricând de către toti jucătorii din piață”, declară Andrei Avădănei, fondator DefCamp.

Nu în ultimul rând, DefCamp anunță extinderea competițiilor din Hacking Village, acolo unde concurenții se vor întrece în identificarea breșelor din sisteme informatice complexe. Competițiile introduse anul acesta sunt: 8Bit Hack, susținută de Intralinks, Down the Rabbit Hole, organizată și susținută de CrowdStrike, Lock Picking Village precum și Bob, the Hacker Bot, concursul organizat de UiPath. IoT Village, Defend the Castle, Ariadne’s thread, Critical Infrastructure Attack, Hack the Bank și Target John se vor regăsi încă o dată în Hacking Village, cu noi provocări noi și premii pe măsură.

Mai multe informații pe https://def.camp