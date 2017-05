Tweet on Twitter

Telefoanele au devenit o parte integrantă din viețile noastre. Acceptăm sau nu acest lucru, este clar că foarte mulți dintre noi, nu ne mai descurcăm fără telefoanele mobile. Este un fapt real, determinat de evoluția tehnologiilor mobile și de avantajele pe care ni le aduc.

Pentru că ne-am atașat și mai mult de aceste dispozitive, o parte dintre noi le tratăm mai mult decât ca pe niște obiecte neînsuflețite și încearcă să le aducă ceva în plus, să le îmbunătățească. Și aici intervin accesoriile pentru telefoanele mobile. De la huse, la căști și încărcătoare wireless românii cumpără tot mai multe accesorii pentru telefoane lor, fapt demonstrat și prin cifrele din piață.

George Barbu, directorul comercial al ABN Systems International, unul din principalii furnizorii de de echipamente telecom, soluţii de comunicare mobilă și accesorii, ne-a ajutat să ne facem o imagine mai clară față de această piață care devine din ce în ce mai importantă.

Vânzările de accesorii estetice și de protecție au crescut de 6,5 ori anul trecut

Potrivit oficialului ABN Systems, husele și accesoriile cu rol estetic au avut o evoluție spectaculoasă în vânzări anul trecut, mai ales în condițiile în care husele sunt schimbate din ce în ce mai des. ”Pe segmentul huse şi alte accesorii – vânzările au crescut de 6,5 ori în 2016 faţă de 2015, pe fondul apetenţei neobişnuite a românilor de a-şi împodobi telefoanele cu cele mai frumoase, sau mai ergonomice huse de telefon. Viteza de schimbare a huselor a ajuns, în medie, probabil, la două luni”, ne-a spus George Barbu.

Oficialul ABN Systems a mai explicat că, producătorii de telefoane inteligente lansează terminale tot mai subţiri şi mai mari, în acelaşi timp, astfel încât cu cât acestea sunt mai delicate, cu atât nevoia de protecţie creşte, adică cererea de huse. De asemenea, creşterea cererii pentru husele fashion şi alte accesorii din aceeaşi gamă va influenţa pozitiv creşterea pieţei de accesorii.

”Estimăm piaţa de accesorii GSM este la 2-3% din valoarea pieţei de telefoane, adică aproximativ 15 milioane de euro – include căştile Bluetooth şi căştile audio, respectiv accesorii (cabluri, încărcătoare, huse etc.)” a mai declarat George Barbu.

Totodată, aceste ne-a mai spus că, piaţa de sisteme „hands-free” a însumat vânzări de 240.000 de unităţi, în creştere cu 40% faţă de 2015, la o valoare totală de 3,6 milioane de euro, în creştere cu 30%.

Anul trecut, cele mai bine vândute accesorii au fost căştile Bluetooth şi selfie stick-urile, urmate de huse. Husele, însă, au durata de viaţă cea mai scurtă, din două motive: în primul rând, utilizatorii obişnuiţi de huse le schimbă cam o dată la două-trei luni, iar apoi, producătorii de telefoane au accelerat ritmul de lansare de noi modele şi evident, după orice nouă lansare, husele specific vechiului model nu mai sunt căutate atât de mult.

Apple a determinat apariția unei noi categorii de produse

Directorul comercial al ABN Systems, a remarcat, de asemenea, un trend crescător al cererii pentru accesoriile mobile wireless. ”Căştile bluetooth sunt folosite în mod obişnuit de către consumatori, ceea ce indică tendinţa pieţei de a accesa accesorii audio wireless. În prezent, am observat ca majoritatea oamenilor ascultă muzică pe dispozitive portabile, deoarece difuzarea muzicii via internet are o tendinţă emergentă în piaţă. Această tendinţă va creşte cererea pentru dispozitive wireless, cum ar fi boxele portabile şi încărcătoare wireless, o facilitate extrem de utilă mai ales la bordul autovehiculelor”, a mai explicat acesta.

George Barbu susține că decizia Apple de a elimina mufa audio jack de pe iPhone 7 a jucat un rol important pentru piața de accesorii mobile, la nivel global, influențând, astfel creșterea de căști Bluetooth. ”Este posibil ca lansarea de către Apple a modelului iPhone 7 fără mufa clasică de 3,5 mm pentru căşti audio să creeze o nouă tendinţă, odată cu apariţia unei noi categorii de produse: splitter pentru încărcare şi căşti. Primul efect, totuşi, ar fi creşterea vânzărilor de căşti Bluetooth ca alternativă mai accesibilă financiar la căştile Apple pentru iPhone 7”, a detalia reprezentantul furnizorului de accesorii mobile.

ABN Systems International este unul dintre principalii furnizori de echipamente telecom, soluţii de comunicare mobilă si accesorii, cu venituri de 17,5 milioane de euro în 2016 (respectiv 9,6 milioane euro în 2015 şi 8,5 milioane euro în 2014). Compania fondată în 2002 are în prezent peste 50 de angajaţi.