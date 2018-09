Concluzia Digital Romanian International Forum III: România stabilește agenda digitală europeană și transatlantică în sensul egalității de gen

Având ca temă leadership-ul feminin în IT, cea de-a treia ediție a Digital Romanian International Forum a abordat teme cheie din peisajul digitalizării. Înalți oficiali din mediul guvernamental european și transatlantic au negociat cu reprezentanți marcanți ai mediului privat pentru a se pune de acord în prioritizarea subiectelor de interes în digitalizare la nivel internațional.

Agenda zilei a cuprins intervenții despre viitorul abilităților digitale, automatizării în sănătate, precum și al securității digitale naționale, europene și transatlantice. Au fost prezentate, de asemenea, inițiative menite să pună bazele unui sistem de sprijin pentru digital start-ups și scale-ups în cadrul Inițiativei celor 3 Mări, dar și EveryGirl Everywhere, proiect la firul ierbii pentru facilitarea accesului feminin în poziții cheie. Evenimentul a avut ca sponsori principali eMAG și CyberSwarm.

DRIF III – Women Leadership in Industry 4.0 s-a desfășurat ca un preambul pentru Summit-ul Inițiativei celor 3 Mări, organizat la București în această perioadă. Printre vorbitori, s-au numărat reprezentanți ai Comisiei Europene, Președinției României, Consiliului Atlantic al Statelor Unite, Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, Ambasadei Israelului la București, precum și manageri de top din mediului privat de afaceri. Acești au dezbătut asupra celor mai eficiente modalități de a stimula evoluția digitalizării în context european și transatlantic, punând accent pe creșterea participării feminine ca potențial factor catalizator. În această perioadă, România deține multiple oportunități de a contribui semnificativ la viitorul Uniunii Europene și la relația transatlantică – precum ediția curentă a Summit-ului Inițiativei celor Trei Mări, preluarea Președinției Consiliului European și găzduirea Summit-ului de la Sibiu.

Într-un mesaj video adresat în deschiderea forumului, Președintele Klaus Iohannis a declarat că: “Forumul Internațional România Digitală este un proiect pe care l-am susținut încă de la momentul lansării, în 2016, iar tema celei de-a treia ediții este una nu doar actuală, dar și extrem de importantă. La nivel european, neimplicarea femeilor în sectorul digital are un cost economic semnificativ. Rata de renunțare la pozițiile din domeniul digital este mai mare în rândul femeilor, iar îngrijorător este și faptul că, deși startup-urile digitale lansate de femei au o capacitate mai mare de a înregistra evoluții pozitive, există încă o tendință negativă în ceea ce privește implicarea acestora.”

“Viitorul este digital, și totul, peste tot, se află în tranziție către o eră complet digitală. Însă digitalizarea nu se petrece în vid – își are rădăcinile în evoluția socială, de care este direct dependentă. Avem o fereastră de oportunitate imensă pentru a construi împreună nu doar viitorul digital al României, ci și al întregii Europe. Iar acest viitor se întâmplă acum!” a declarat în discursul său din deschiderea evenimentului Dan Nechita, Președinte Smart Everything Everywhere, organizator al DRIF III.

Daniel Fried, Atlantic Council of the United States, a pledat în deschiderea forumului pentru susținere guvernamentală în dezvoltarea de politici care să susțină accesul digital la informații obiective și de valoare. Expertul a pus, de asemenea, accent pe faptul că România are acum ocazia să ghideze o cultură emergentă a industriei digitale, în care egalitatea de gen și de șanse trebuie să joace un rol central.

În discursul său de la finalul DRIF III, Ian Steff, Secretar Adjunct al U.S. Department of Commerce, a salutat inițiativa SEE de a aduce în discuție subiectul atât de actual al prezenței feminine în industria IT, punând accent pe importanța colaborării transatlantice în proiecte mutual benefice din domeniul privat, fie că este vorba despre IMM-uri sau multinaționale. În viziunea US Department of Commerce, inițiativele legislative legate de securitatea, proprietatea și confidențialitatea datelor trebuie adaptate la realitățile comerciale ale piețelor locale și internaționale, pentru ca societatea viitorului Internet of Things (internetul obiectelor inteligente) să funcționeze liber și deschis, protejând intimitatea individului.

Întrucât DRIF III s-a desfășurat în marginea 3SI Summit, forumul a găzduit și prezentarea propunerii de proiect Virtual Venture Capital Investment Forum (VVCIF). Acest fond virtual de investiții se dorește a fi complementar 3SI Fund (fondul de investiții al inițiativei celor Trei Mări), însă nișat pe inițiative digitale, precum start-up-uri și scale-up-uri pentru inteligență artificială, blockchain, securitate cibernetică și e-sănătate. Fondul poate fi inițial constituit din bugete naționale, fonduri europene sau structurale neabsorbite, urmând ca, în termen de 4 ani de la înființare, infuziile de capital să provină, treptat până la integral, din fonduri private de investiții de capital. Totodată, VVCIF poate pune la punct o bază de know how internațional, invitând să se alăture inițiativei specialiști de top din mediul privat, dar și asigurând facilități fiscale și legislative propice inițiativelor finanțate. Scopul final este negocierea unei infrastructuri digitale internaționale înalt funcționale, care să stimuleze dezvoltarea în zone digitale cheie în prezent incomplete dezvoltate. În continuare, proiectul va fi susținut spre adoptare în forurile de decizie superioare.

Propunerea VVCIF este doar unul dintre motivele pentru care, în 2019, Digital Romanian International Forum, ediția a IV-a, va fi organizat la Sibiu, pe 8 mai, ca un preambul al Summitul-ui European #EURoadSibiu2, prezidat de către Jean-Claude Juncker.