Companiile IT nu au încredere în organizațiile care au acces la datele lor

Factorii decidenți din domeniul IT din întreaga Europa sunt îngrijorați în legătură cu numărul mare de organizații care pot să acceseze datele lor personale și, în plus, încrederea lor în abilitățile de securitate IT ale colegilor din industrie este una redusă.

Cu alte cuvinte, fiecare se crede mai bun decât celălalt în ceea ce privește securitatea IT, un capitol care în ultimul an s-a dovedit foarte vulnerabil. Nu are rost să mai amintim incidentul WannaCry.

Cel mai recent studiu publicat de Kaspersky LKab, care arată că doar jumătate (55%) dintre angajații din domeniul IT au încredere că alte organizații se ocupă de datele lor în mod corespunzător.

Acest lucru indică un nivel foarte scăzut de încredere din partea unui public specializat în domeniul securității IT, într-un moment în care protecția datelor personale se află în atenția tuturor.

Ținând cont de faptul că Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) va intra în vigoare peste aproximativ 6 luni (în mai 2018), Kaspersky Lab a realizat acest studiu pentru a afla mai multe despre presiunea resimțită de factorii decidenți din domeniul IT de a proteja datele și capacitatea lor de a face acest lucru.

Sondajul realizat la nivel european printre angajații din domeniul tehnologiei a scos la iveală păreri ferme privind protecția datelor, care ridică semne de întrebare asupra modului în care organizațiile administrează datele cu caracter personal pe care le au în grijă.

În ciuda faptului că majoritatea respondenților (73%) au spus că securitatea datelor personale este importantă, două treimi (64%) sunt îngrijorați în legătură cu numărul de organizații care au acces la informațiile lor personale. Și mai mulți (67%) sunt îngrijorați că informațiile lor personale ar putea fi atacate de hackeri.

Factorii decidenți din domeniul IT conștientizează mai mult pericolele la care sunt expuse datele personale deoarece ei văd cum sunt gestionate acestea zilnic, ceea ce dă o greutate mai mare oricărei îngrijorări pe care ar putea să o aibă. Cercetarea a scos în evidență faptul că unul din trei utilizatori (32%) nu are încredere că organizația sa poate să demonstreze proveniența datelor personale pe care le deține.

Această lipsă de încredere într-o bună gestionare a datelor îi determină pe factorii decidenți din domeniul IT să fie îngrijorați de soarta propriilor date care ajung în mâinile altor organizații, și au temeri legate de pierderea sau atacarea lor de către hackeri.

”Având în vedere că, în activitatea lor zilnică, au de-a face cu provocări legate de securitatea datelor, nu este neapărat o surpriză faptul că angajații din domeniul IT și-au format păreri clare în privința protecției datelor personale”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Bogdan Pismicenco, Channel Manager la Kaspersky Lab pentru România, Bulgaria și Republica Moldova. “Ei văd venind amenințări din toate direcțiile și sunt perfect conștienți de efectele unei breșe de securitate”, a adăugat oficialul Kaspersky Lab.