Coadă imensă în New York la lansarea noului OnePlus 5

În mod surprinzător sau nu, noul OnePlus 5 a stârnit un interes foarte mare în rândul americanilor. Un clip postat de Bryan Ma un analist din cadrul companiei americane de cercetare IDC ne arată imagini din New York, în care vedem o coadă imensă de oameni care așteaptă să pună mâna pe noul telefon.

Într-adevăr, noul OnePlus 5 chiar pare că are potențialul de a deveni un nou ”flagship killer” și care cu siguranță va fura o parte din clienții Samsung și Apple pe segmentul telefoanelor de top. Mai ales în țări precum China și India, unde prețuri bate specificațiile, dar iată că și americanii sunt interesați de OnePlus 5.

About an hour after the opening of the #OnePlus5 NYC pop-up and the line is still stretching almost all the way around the block @getpeid pic.twitter.com/3M5D9vwtUD

— Bryan Ma (@bryanbma) June 21, 2017