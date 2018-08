Clienții Vodafone România pot câștiga vacanțe în Dubai, la Burj Al Arab Jumeirah

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Vodafone și Huawei au lansat „Zoom in Dubai”, o campanie care oferă clienților șansa de a câștiga vacanțe în Dubai

Vodafone și Huawei au lansat „Zoom in Dubai”, o campanie care oferă clienților șansa de a câștiga vacanțe în Dubai. Până pe 17 octombrie 2018, toți clienții persoane fizice care achiziționează un Huawei P20 Pro din orice canal de vânzare al Vodafone România pot participa la tragerea la sorți pentru o experiență unică de 5 stele în Dubai, la Burj Al Arab Jumeirah.

Premiile campaniei sunt trei excursii în Dubai, în regim de cazare de 5 stele, patru nopți, pentru două persoane, majordom personal, acces la piscinele și plajele private ale hotelului Burj Al Arab Jumeirah, precum și acces la Wild Wadi Waterpark pe toată durata excursiei. De asemenea, premiile includ și bilete de avion care pot fi utilizate în orice aeroport internațional din România.

Pentru a participa la campanie, clienții Vodafone trebuie să achiziționeze un Huawei P20 Pro din magazinele Vodafone România, din cele ale partenerilor sau online și să acceseze www.p20produbai.com unde trebuie să răspundă la câteva întrebări referitoare la smartphone. Mai multe detalii sunt disponibile în regulamentul concursului. Huawei P20 Pro este disponibil la prețul de 119 de euro împreună cu abonamentul Super Red 39 și 839,13 de euro fără abonament.

Huawei P20 Pro integrează sistemul de trei camere, realizat în parteneriat cu Leica, cu cel mai mare număr cumulat de pixeli integrat într-un smartphone. Ansamblul sistemului de camere foto este alcătuit dintr-un senzor RGB de 40MP, un senzor monocrom de 20MP și un senzor de 8MP cu lentile telephoto. De asemenea, flagship-ul integrează funcția „Scene&Object Recognition”, bazată pe inteligență artificială, ce are capacitatea de a identifica 19 scenarii și obiecte. Telefonul are focus predictiv 4D, care are capacitatea de anticipa obiectele aflate în mișcare, focalizând cu o eficiență extraordinară.