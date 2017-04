Cine spune că jocurile pe calculator nu aduc beneficii?! Iată câteva argumente

Tweet on Twitter

Jocurile pe calculator sunt blamate de reprezentanții generațiilor anterioare, pentru că tinerii din ziua de azi preferă să stea în fața unui calculator în loc să iasă afară la mișcare. Un argument valid în acest sens și de care trebuie ținut cont. Trebuie să există un echilibru între cele două activități.

Sunt destule persoane care consideră că jocurile pe calculator nu sunt bune la nimic și că sunt nocive. Totuși, la nivel intelectual, gaming-ul are propriile sale beneficii, potrivit unui studiu realizat de producătorul de monitoare AOC. Așadar, hai să vedem cum ne pot ajuta jocurile pe calculator, indiferent de vârsta pe care o avem.

Abilități cognitive

Cele mai multe jocuri stimulează memoria, atenția și gândirea logică . Chiar și câteva ore de jucat pe săptămână pot face diferența indiferent de vârstă. Jocurile de strategie în timp real (RTS), spre exemplu, pot spori aceste abilități: așa cum un jucător are nevoie să analizeze situația împotriva rivalilor săi, să aibă un plan înaintea unui atac/unei apărări sau orice avantaj, să își amintească acțiunile rivalilor și să realizeze contracarări, toate într-un timp limitat. Îmbunătățirile rezultate din atenția și rezolvarea problemelor vor apărea, cu siguranță, la școală/job sau în viața de zi cu zi.

Luarea deciziilor

Redarea de jocuri video poate ajuta la îmbunătățirea abilităților de luare a deciziilor. În timp ce unele jocuri necesită decizii luate la secundă care influențează jocul, în alte jocuri deciziile luate mai devreme pot schimba întregul curs al acestuia. În jocurile de rol (RPG-uri), chiar și deciziile timpurii privind atributele unui personaj și interacțiunile ulterioare cu lumea vor avea consecințe dure asupra moralității și bunăstării personajului unui jucător. Unele jocuri de strategie Turn-Based necesită, de asemenea, analizarea și reacționarea multiplilor parametrii pentru a câștiga cu succes jocul.

Procesarea imaginilor vizuale

Jocurile First Person Shooter (FPS) și cele Shoot ‘em Up cer jucătorilor să își concentreze atenția rapid pe diferite părți ale ecranului. În timp ce fac asta, utilizatorii vor încerca, de asemenea, să-și țină sub control atenția la mediul înconjurător. Acest lucru înseamnă că mintea umană învață cum să împartă atenția și cum să îmbunătățească procesarea informațiilor vizuale. Așa cum jucătorii nu au foarte mult timp ca să ia decizii, predicții și timpii de reacție de îmbunătățesc. Anumite studii chiar sugerează că unii jucători sunt la fel de duri precum piloții de luptă.

Lucru în echipă

Fie că vorbim de un joc online cu multiple echipe sau doar un joc offline co-op cu câțiva prieteni, majoritatea jocurilor necesită ca jucătorii să lucreze îndeaproape în echipă. Jocurile competitive populare cum ar fi unele jocuri FPS și jocurile în stilul multiplayer online battle arena (MOBA) vor avea echipe a câte 5 persoane laolaltă, în care fiecare jucător are propriile puteri, slăbiciuni și aptitudini. Acest tip de colaborare se va traduce, cu siguranță, la job sau la școală.

Mai credeți că jocurile pe calculator sunt inutile?