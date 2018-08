Chris Pine, în rol principal în Outlaw King

Tweet on Twitter

Share on Facebook

OUTLAW KING redă povestea adevărată și inedită a lui Robert the Bruce (Robert I al Scoției) care, pe parcursul unui an extraordinar, s-a transformat dintr-un simplu nobil înfrânt în monarh ezitant, iar apoi în erou proscris, într-un timp în care Scoția se afla sub ocupație engleză.

Robert decide să intre în luptă pentru Coroana Scoției, așa că adună în jurul său un grup de oameni însuflețiți pentru a înfrunta cea mai puternică armată din lume, condusă de tiranicul rege Eduard I și de fragilul său fiu, Prințul de Wales. Filmat în Scoția, OUTLAW KING îi reunește pe regizorul David Mackenzie (Hell or High Water) cu actorul Chris Pine, aflat în rol principal, cu Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh și cu Billy Howle.

Regie: David Mackenzie

Scenariu: Bash Doran, James MacInnes, David Mackenzie, Mark Bomback și David Harrower

Imagine: Barry Ackroyd

Scenografie: Don Burt

Costume: Jane Petrie

Editor: Jake Roberts

Distribuție:

Chris Pine, Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh, Billy Howle, Tony Curran, Stephen Dillane, James Cosmo, Sam Spruell