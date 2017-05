China dă o lovitură importantă dezvoltatorilor de jocuri online

Tweet on Twitter

Industria jocurilor video a devenit tot mai interesantă pentru autoritățile din întreaga lume, în condițiile în care în această industrie se învârt din ce în ce mai mulți bani.

Și nu vorbim de bani pe care gamerii le plătesc pentru licențe, în condițiile în care majoritatea pot fi jucate gratuit, ci de banii care sunt generați de achizițiile din jocuri sau de pe site-urile companiile care dețin jocuri pentru a primii obiecte virtuale care pot fi folosite în jocuri.

Autoritățile din China au dat un nou set de legi care să reglementeze acest mediu. Una din cele mai importante reguli este aceea că dezvoltatorii sunt obligați să afișeze care sunt șansele de a găsi un obiect rar sau un duplicat obișnuit, înainte ca un jucător să plătească pentru un ”treasure box” (ladă de comori) sau ”loot box”.

De ce este atât de important? Pentru că nu de puține ori, gamerii ajung să cumpere dubluri. Astfel, deși ai impresia că la un moment dat, cu aceeași bani vei primii obiecte rare, în realitatea vei fi cheltuit deja foarte mulți bani pe lucruri de care nu ai sau nu mai ai nevoie.

Practic la fiecare achiziție a unui ”treasure box” totul e ca o loterie. Știi câți bani pariezi, dar nu știi care sunt șansele să câștigi. Chiar și operatorii de jocuri de noroc sunt obligați să publice care sunt șanse de câștig pentru un anumit tip de joc.

În vizorul acestei legislații se află unele dintre cele mai importante și populare jocuri la ora actuală, cum ar fi Dota 2, League of Legends, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch sau Counter-Strike.

Primele companii care s-au conformat sunt cei de la Perfect World, partenerii din China ai celor de la Valve, pentru jocul Dota 2 și cei de la Riot care a publicat șansele pentru jocul League of Legends.