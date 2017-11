Cererea de training-uri în securitate IT pe piața locală a crescut cu 70% în acest an

Se pare că marile incidente de securitate cibernetică din acest an a creat un nivel de teamă mai ridicat în rândul firmelor românești care au crescut investițiile în instruirea personalului IT în securitatea informațională.

Potrivit companiei NetSafe, care oferă, în prezent, servicii de training care acoperă zonele de IT security, networking şi wireless, cererea de servicii de training în securitate IT a crescut semnificativ în ultimul an.

„Cererea pentru servicii de training în securitate IT a crescut cu 70% în ultimul an, ca urmare a conştientizării riscurilor la care se expun companiile, pe fondul numărului tot mai mare de incidenţe de securitate IT. Companiile au început să îşi certifice angajaţii din departamentele IT, astfel încât să ştie să folosească şi să administreze soluţiile de securitate IT pe care le-au implementat”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Doru Manea, CEO NetSafe.

Tendinţa de certificare a angajaţilor pe segmentul de securitate IT este însă în stadiu incipient în România, iar din acest motiv, ritmul de creştere se va menţine şi anul viitor.

„Investiţiile în certificarea utilizatorilor soluţiilor de securitate IT, networking şi wireless aparţin în prezent, cu precădere, companiilor mari sau celor din sectorul public. Şi asta pentru că au înţeles că în acest fel pot creşte veniturile, pot scădea costurile operaţionale, pot creşte nivelul de securitate din companie şi nivelul de satisfacţie al angajaţilor”, a mai spus Doru Manea.

Training-urile susţinute de experţii NetSafe se adresează inginerilor tehnici, profesioniştilor şi specialiştilor IT şi au o abordare de tipul self-paced (care permit parcurgerea programelor de training în ritmul propriu al cursanţilor), la care se adaugă şi exerciţii practice şi experimentare.

Programele de training sunt deschise atât partenerilor NetSafe, cât şi companiilor şi utilizatorilor finali de soluţii Fortinet, Ruckus şi Brocade. Training-urile le vor permite absolvenţilor să fie recunoscuţi în industrie ca făcând parte dintr-un grup de profesionişti în securitate IT.