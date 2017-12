Acestea au fost cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2017

Tweet on Twitter

Cei de la Google au trecut deja la statistici, deși mai avem patru săptămâni din acest an. După ce ieri vedeam care au fost cele mai populare clipuri de pe YouTube, astăzi au anunțat care au fost cele mai populare căutări.

Surpinzător sau nu, rezultatele de la bacalaureat și evaluarea națională au stârnit un interes enorm în acest an, fiind în capul listei.

„Febra” Black Friday și noutățile tehnologice s-a văzut și ele în căutările lui 2017. Un lucru de remarcat pentru 2017 a fost că tenisul a depășit fotbalul în căutări, cu turnee ca Wimbledon și Roland Garros indicând un interes mai mare decât un meci precum România – Danemarca, se arată într-un comunicat al subsidiarei locale a celor de la Google.

Anul acesta a fost un interes ridicat pentru rețeta de socată și tiramisu (cea originală!), cum se face slime-ul (gelatină de jucărie) și sucul de roșii, iar la categoriile diete românii și-au orientat căutările către variantele indiană, cu cartofi și Rina.

Cele mai populare căutări

1. Rezultate bac

2. Rezultate evaluare națională

3. Stats Royale

4. Emag Black Friday

5. Picnic cuvânt

6. Stela Popescu

7. Calendar ortodox

8. Ileana Ciuculete

9. iPhone 8

10. Denisa Manelista

Evenimentele anului

1. Bacalaureat

2. Evaluare națională

3. Black Friday

4. Admitere liceu

5. Wimbledon

6. Roland Garros

7. Concurs titularizare

8. Eurovision

9. România – Danemarca

10. Uraganul Irma

Filme

1. Fifty shades darker

2. Fast and furious 8

3. Dunkirk

4. Descendenții 2

5. Collateral beauty

6. Thor: ragnarok

7. John Wick 2

8. Beauty and the beast

9. Baywatch

10. La la land

Rețete

1. Socată rețeta bunicii

2. Tiramisu rețetă originală

3. Clătite pufoase rețetă

4. Dulceață de căpsuni rețetă

5. Castraveți bulgărești rețetă

6. Salam de biscuiți rețetă

7. Ciorbă de miel rețetă

8. Rețetă de preparare a papanașilor

9. Humus rețetă

10. Spaghete carbonara rețetă

Cum…?

1. Cum se face slime

2. Cum se face sucul de roșii

3. Cum se calculează media de admitere la liceu

4. Cum pun floarea pe Facebook

5. Cum se calculează pensia

6. Cum se copilesc roșiile

7. Cum se prepară vișinata

8. Cum arată ambrozia

9. Cum se fierbe porumbul

10. Cum se face coliva

Diete

1. Dieta indiană

2. Dieta cu cartofi

3. Dieta Rina

4. Dieta minune

5. Dieta mediteraneană

6. Dieta ketogenică

7. Dieta Oshawa

8. Dieta disociată 7 zile

9. Dieta Ana Lesko

10. Dieta cu cartofi și iaurt