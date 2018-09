Cel mai nou telefon Huawei – Mate 20 lite, disponibil oficial în România

Tweet on Twitter

Huawei anunță disponibilitatea pe plan local a modelului HUAWEI Mate 20 lite, dotat cu patru camere foto cu inteligență artificială, dar și cu cea mai nouă interfață EMUI 8.2. În plus, HUAWEI Mate 20 lite dispune de tehnologia oferită de Kirin 710, primul procesor de 12nm al Huawei.

HUAWEI Mate 20 Lite vine cu patru camere foto dotate cu inteligență artificială, două camere principale și două camere frontale. Acestea din urmă au fost prevăzute cu senzori de 24 megapixeli, respectiv 2 megapixeli, care pot reda un efect de tip „portret” (bokeh), comparabil cu cel realizat de fotografii profesioniști. HUAWEI Mate 20 lite utilizează inteligența artificială pentru a permite camerelor sale frontale să recunoască peste 200 de scenarii.

Camerele principale ale HUAWEI Mate 20 lite au 20 de megapixeli, respectiv 2 megapixeli și pot recunoaște peste 500 de scenarii din 22 de categorii, printre care: „Portrait”, „Snow”, „Fireworks”, „Plant”, „Food” și „Night”, acest lucru fiind posibil datorită sistemului dotat cu inteligență artificială, care a studiat în prealabil peste 100 de milioane de imagini. Mai exact, smartphone-ul identifică automat scena pe care urmează să o imortalizeze și își ajustează automat opțiunile de fotografiere pentru a reda o imagine excelentă, astfel încât utilizatorii să se concentreze mai puțin pe configurarea camerei și mai mult pe găsirea unor momente deosebite. În plus, datorită funcției de review în timp real al efectului HDR, utilizatorul poate vedea exact cum va arăta fotografia.

HUAWEI Mate 20 lite vine cu un ecran Full HD + Full View cu diagonala de 6,3 inchi și un raport de 19:5:9, făcându-l potrivit pentru cei care obișnuiesc să vizioneze videoclipuri pe telefon sau să încarce sesiuni de joc.

În plus, sub sticla 2.5D care acoperă spatele telefonului, HUAWEI Mate 20 lite are o peliculă texturată care creează un efect 3D plăcut, cu umbre și lumini contrastante.

HUAWEI Mate 20 lite dispune de tehnologia oferită de Kirin 710, primul procesor de 12nm al Huawei. Acesta încorporează nuclee A73, care sunt cu 75% mai puternice față de nucleele A53 din Kirin 659. În ceea ce privește performanța GPU, Kirin 710 este de 1,3 ori mai puternic față de predecesorul său, Kirin 659. Realizat din patru nuclee Cortex A73 care rulează la 2,2GHz și patru nuclee Cortex A53 care rulează la 1,7 GHz, Kirin 710 oferă o performanță remarcabilă și echilibrată. De asemenea, chipset-ul oferă două slot-uri SIM, care suportă 4G și VoLTE.

HUAWEI Mate 20 lite este echipat cu sistemul de operare Android Oreo și interfața EMUI 8.2, care aduce o multitudine de funcții bazate pe inteligența artificială, inclusiv asistența pentru cumpărături, precum și o galerie inteligentă capabilă să identifice conținutul fotografiilor și să le clasifice pe teme. Astfel, imaginile pot fi împărțite în 15 categorii mari și 100 de genuri mici, inclusiv alimente, peisaje, documente și multe altele. Mai mult, atunci când se află într-un mediu zgomotos, HUAWEI Mate 20 lite va folosi inteligența artificială pentru anularea zgomotului ambiental, pentru ca utilizatorii să se poată auzi în condiții excelente în timpul convorbirilor telefonice.

Pe lângă Kirin 710 și 4GB RAM, HUAWEI Mate 20 lite beneficiază de tehnologia Game Suite, oferind experiențe de joc de înaltă calitate și vine cu o baterie masivă de 3.750 mAh și suport pentru HUAWEI Quick Charge.

Produsul este disponibil în oferta partenerilor autorizați HUAWEI, în trei variante de culoare: Negru, Auriu Platinat și Albastru Safir.