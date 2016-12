Ce lucruri nepermise caută copiii pe internet

Tweet on Twitter

Având în vedere că se apropie Crăciunul și copiii din toată lumea așteaptă cadouri de la Moș Crăciun, pentru că au fost cuminți, Kaspersky Lab anunță în ce țări copiii au avut un comportament online riscant, în ultimele douăsprezece luni. Pe baza statisticilor globale din modulul său de Control Parental, cercetarea arată că cele mai multe încercări de a vizita site-uri periculoase de către utilizatori minori s-au înregistrat în Israel (775), țară urmată de Marea Britanie (460), SUA (352), Suedia (345) și Canada (302). România se clasează pe locul 21, cu 123 de tentative.

Cercetarea acoperă perioada decembrie 2015 – noiembrie 2016 și include date adunate de soluțiile de securitate Kaspersky Lab pentru Windows și Mac OS X, cu module de control parental activate. Statisticile se bazează pe numărul de tentative de vizite înregistrate de modul către site-urile din categoriile preconfigurate, considerate cele mai periculoase pentru copii, de către experții Kaspersky Lab. Cifrele sunt prezentate ca număr de tentative per utilizator, per an.

Rezultatele cercetării arată că micuții din Japonia sunt cei mai tentați să încerce să viziteze site-uri din categoria “Conținut pentru adulți” (39 de tentative) și “Software, audio, video” (104) – ultima categorie include site-uri cu un conținut fără licență. Copiii din Italia sunt interesați cel mai mult de jocuri de noroc (3,6 tentative), în timp ce tinerii din Portugalia au fost cei mai frecvenți vizitatori ai site-urilor cu limbaj explicit (60). Și copiii români sunt atrași de jocurile de noroc, la noi în țară înregistrându-se 1,5 încercări de a intra pe astfel de site-uri, ceea ce plasează România pe locul al șaptelea, la această categorie. Copiii israelieni au arătat cel mai mare interes pentru alcool, tutun și/sau substanțe narcotice (687 de tentative per utilizator) și arme (3,8), iar cele mai multe încercări de a vizita site-uri cu un conținut violent (1,8) le-au aparținut copiilor din SUA.

Ca să fim corecți, trebuie spus că nu toate aceste încercări sunt deliberate. De exemplu, copiii pot ajunge pe aceste site-uri din greșeală, dând click pe un banner sau un link trimis de altcineva. În același timp, un alt studiu realizat de Kaspersky Lab în 2016, pe un eșantion de 3.780 de familii din șapte țări, a arătat că, potrivit propriilor mărturisiri, tinerii ruși și americani sunt mai înclinați decât alți copii să ascundă de părinții lor dovezile unei activități online potențial periculoase, precum și să acceseze un conținut nepotrivit pentru copii.