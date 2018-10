Ce ați ratat dacă n-ați fost la Internet & Mobile World 2018

Inteligență Artificială (AI) și Machine Learning, Roboți, Internetul Tuturor Lucrurilor (IoT), Blockchain, Customer Experience, Li-Fi Tech sunt doar câteva din marile teme care au ținut afișul ediției a 7-a Internet & Mobile World 2018, desfășurată în 3 și 4 octombrie, la Romexpo.

Pe parcursul a două zile, 9.264 de angajați ai firmelor din România, prezenți în calitate de vizitatori, alături de 136 de speakeri de pe cele 7 scene și 156 de companii partenere au transformat Capitala în principalul hub al businessului digital.

Juriul programului StarTech Factory, lansat de Internet & Mobile World și Raiffeisen Bank, a decis să ofere premiul de 2.000 de dolari echipei ClarK. Tinerii, deja laureați ai multor concursuri de start-up din țară și străinătate, au prezentat pe scena principală de la Romexpo produsul care le-a adus faima: ochelarii industriali inteligenți cu tehnologie AR care facilitează și digitalizează munca angajaților din mai multe industrii precum auto, logistică, construcții, petrol și gaze etc.

„Toate start-up-urile prezente anul acesta la IMWorld au atras atenția vizitatorilor noștri și au generat interacțiune în spațiul dedicat lor. În urma pitch-urilor, unde au fost selectate doar 7 dintre cele 22 de companii, am ales, împreună cu ceilalți membri ai juriului, un start-up la început de drum în adevăratul sens al cuvântului și care ne-a convins prin ideea de a digitaliza activitatea personalului cu ajutorul ochelarilor Clark ce au aplicabilitate în foarte multe domenii” a declarat Mihai Cima, membru al juriului și managing partner Universum Events.

Inteligență Artificială (AI) și Machine Learning

Vedeta evenimentului a fost Kevin Warwick, profesor universitar și cercetător englez care pledează pentru upgradarea creierului uman prin conexiune directă cu Inteligența Artificială. Supranumit și Captain Cyborg, Kevin Warwick a vorbit despre posibilitatea ca, în viitorul apropiat, oamenii să comunice prin gânduri (telepatic), nemaifiind nevoie de cuvinte sau imagini, ci doar de conexiuni directe între sistemele cerebrale (brain to brain).

Prezența lui Kevin Warwick la București a fost susținută de Raiffeisen Bank.

O altă personalitate marcantă în Inteligență Artificială, Alex Casalboni, technical evangelist la Amazon Web Services, a explicat cât de simplu poate fi adaugată AI oricărei aplicații dotate cu soluții de tip machine learning și capabile să interacționeze pe platformă AWS prin speech, limbaj și funcționalități chatbot.

În zona expozițională, zeci de companii au avut la standuri soluții de machine learning și AI. Una dintre acestea a fost UiPath, unicorn românesc recunoscut drept unul dintre liderii mondiali în Robotic Process Automation (RPA) – soluție inovatoare de business care automatizează sarcinile repetitive și consumatoare de timp, folosind tehnologia cognitivă și AI.

Americanii de la Viavi Solutions au venit cu piesa de rezistență ce i-a făcut celebri: reţelele de comunicare. NITRO (Network Integrated Test, Real-time analytics and Optimization) este prima platformă de analiză în timp real din industria comunicaţiilor. Aceasta integrează testarea și activarea serviciilor în mod transparent, indiferent de tipul reţelelor: mobile, fixe cu transport prin fibră optică sau cablu, de tip enterprise sau cloud.

Tot la capitolul Inteligență Artificială, Machine Learning, Cloud și Mobilitate se încadrează și SoftOne, prezentă la IMWorld cu Soft1 Series 5, noua suită de aplicații de business care dă startul unei noi ere a inovației în industria ERP.

Total Soft, cel mai titrat furnizor de ERP din Europa Centrală, a expus la IMWorld 2018, Charisma Business Suite, un sistem software integrat dedicat administrării operaționale a unei corporații sau a unui IMM, gestionării relației acestora cu angajații, clienții sau partenerii și care asigură legătura directă între activitatea de back office și cea de front office a firmei.

Internet of Things (IoT)

O altă temă majoră la ediția a 7-a IMWorld a fost Internetul Tuturor Lucrurilor/IoT. Saverio Romeo, expert IoT, a urcat pe Main Stage cu un singur scop: să le ofere participanților o viziune amplă asupra sistemelor IoT de pe piață, dar și a tehnologiilor cu un impact major în viitorul IoT. De la platforme folosite de Internet of Things & conectivitate la soluțiile emergente, toate au fost trecute în revistă de către unul dintre cei mai importanți lideri ai momentului în acest domeniu.

Tot în acest segment, un cuvânt important de spus l-a avut și Denis Makrushin, Application Security Team Leader la Ingram Micro. Sesiunea lui s-a numit „Litera S din IoT vine de la Securitate: Un ghid de supraveițuire în era IoThreats (amenințărilor IoT)”. Pentru că oamenii nu par să pună prea mult preț pe securitatea conectivității când vine vorba de smart-home sau smart-city, până când nu simt o amenințare reală, cum e cazul sistemelor de conectare din domeniul medical, Denis Makrushin a oferit sfaturi și idei despre cum să evităm pericolele unei lumi interconectate.

În zona expozițională, la „rubrica” IoT s-au reunit mai multe companii, printre care Trencadis, SYSWIN Solutions, Life is Hard sau AMA XpertEye.

Trencadis a prezentat un simulator pentru instruirea și testarea controlorilor de trafic aerian civil și militar.

SYSWIN Solutions a folosit tehnologia Internet of Things pentru SmartAir City – o soluție compactă, bazată pe senzori, independentă din punct de vedere energetic, care furnizează informații despre parametri critici în timp real, notificări și alerte despre nivelurile de poluare urbană. Costul, mobilitatea, modul ușor de instalat și independența energetică fac din SmartAir City tehnologia potrivită de a îmbunătăți calitatea aerului într-un oraș.

Tot în zona de IoT au fost și experții de la Life is Hard, laureați în acest an ai Premiilor European IT & Software Excellence, precum și AMA XpertEye, care și-a atras publicul și presa cu ochelarii discreți și inteligenți cu ajutorul cărora se poate comunica în timp real prin apelurile online via o conexiune 3G, 4G, WiFi, Ethernet sau chiar prin satelit.

La capitolul Smart-city, cele mai multe soluții au fost propuse de Telekom, Engie, Renault, Here, Axionet și E.ON Romania.

Blockchain

Confluența noilor tehnologii a creat o oportunitate fără precedent pentru noi forme de organizare. Tehnologia Blockchain, introdusă de inventatorul Bitcoin, Satoshi Nakamoto, este o tehnologie revoluționară care permite indivizilor să funcționeze uniți prin interese și obiective comune, dar fără a avea un management sau server central ori a fi sub controlul unei companii. Organizațiile Autonome Descentralizate (Decentralized Autonomous Organizations) pot influența fiecare aspect al vieții noastre și împinge societatea spre un viitor cooperativ și durabil.

Sunteți pregătiți pentru epoca unei cooperări descentralizate, la scară largă, între oameni și computere? Aceasta a fost întrebarea la care Brent Lessard, co-fondator r-loop, a răspuns în fața participanților la IMWorld 2018.

În expoziție, companii precum Cegeka, Hey, Be Well!, Entrato și Blockchain Engineering au adus soluții din domeniu.

„Am fost foarte plăcut impresionați de numărul enorm de mare de companii interesate de această tehnologie revoluționară: de la start-up-uri românești, până la companii mari și investitori din străinătate. Sperăm ca, în viitor, administrația publică să implementeze cât mai multe soluții blockchain pentru a ușura și simplifica accesul populației la servicii publice și pentru creșterea gradului de transparență și siguranță a datelor și informațiilor”, a declarat Cezar Marin, CEO și fondator al Blockchain Engineering.

Customer Experience

Cunoscut sub numele de „tipul de la Disney”, John Formica a recreat un strop din magia Disney în IMWorld 2018. Pentru mulți dintre participanții români, americanul a fost, probabil, figura cea mai ușor de ținut minte și asta pentru că, dincolo de aparența unui om absolut normal, John Formica a știut să-și apropie publicul cu tehnicile irezistibile prin care lumea Disney și-a atras milioane de fani.

Cum se pot folosi businessurile de tehnologia digitală pentru a realiza o conexiune cu consumatorii bazată pe emoție?, Cum poți să-i faci pe clienți să spună „wow”, folosindu-te de experiențele de tip Disney?, 5 strategii cheie pentru a oferi consumatorilor exact ceea ce vor, dar și multe alte idei magice pentru afaceri reale au fost principalele lecții învățate de la „tipul de la Disney”.

Și dacă e Customer Experience, trebuia să fie și Google, astfel că Siri Børsum, lider Digital Tranformation la Google, a demonstrat cum era smartphone-urilor, ajunsă la un deceniu de existență, a răsturnat lumea specialiștilor în marketing, obligându-i să regândească instrumente și strategii pentru noul tip de consumator.

Din aceeași zonă, a Customer Experience, a venit și Nils Liedtke, Associate Partner McKinsey & Company. Expertul în marketing și-a axat sesiunea pe traseul parcurs de un consumator din era digitală până la achiziționarea produsului. Cum ajung clienții de azi la decizia de a cumpăra un produs, dar și ce-i oprește în a achiziționa un obiect sau un serviciu au fost întrebări care și-au găsit răspunsuri în fața publicului de la IMWorld.

În spațiul rezervat standurilor, în domeniul Marketing automation & Big Data, cele mai reprezentative companii au fost Oracle, Ipsos, Vtex, SAS, fiecare oferind soluții digitale inovative pentru business.

Tehnologia LiFi

LiFi este un sistem de comunicare prin intermediul luminii (Visible Light Commununication) Asemeni WiFi, este un sistem de comunicare bidirecțional wireless, însă dacă Wifi folosește unde radio pentru a transmite informații, LiFi folosește lumina LED-urilor.

Pe scena principală IMWorld, Harald Burchardt, CCO pureLiFi, a arătat participanților o parte din noua lume digitală creată de miliardele de conexiuni cu ajutorul LED-urilor. Cu o capacitate de 1000 ori mai mare decât întregul spectru de frecvențe radio, LiFi va fi cel mai mare transmițător de date în viitorul apropiat, iar Harald Burchardt a povestit oamenilor de business români tot ce trebuie să știe despre această revoluție din sistemul de comunicații.

Partener principal al ediției IMWorld 2018 a fost Telekom Romania

Partenerii scenelor de conferințe au fost:

Microsoft – Security Stage

ALEF – IT Ops Stage

Raiffeisen Bank – Digital & E-Commerce Stage

METRO SYSTEMS – Java Stage

UiPath – .Net Stage

Ipsos – MarTech Stage

VIAVI Solutions – IT Solutions Networking Partner

VTEX – Digital Marketing Networking Partner