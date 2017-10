Cam așa ar arăta un telefon cu ecran ”fără margini” – VIDEO

Noile telefoane din acest an sunt descrise ca având „ecrane fără margini”, ”bezel-less” sau ”full screen” în cazul vorbitorilor de limbă engleză. Mai sunt și descrieri de genul cu ”ecran complet” dar traducerea este complet nereușită, pentru că nimeni nu-ți livrează un telefon, cu doar o parte din ecran.

Încă nu a apărut un termen bun și precis nici în română, nici în engleză, chiar dacă sunt mai aproape de adevăr, sau orice altă limbă, indiferent cât de sensibile sunt din punct de vedere semantic. Pentru că practic niciunul din termenii folosiți nu sunt preciși. În primul rând, oricând de subțiri sunt marginile/rama ecranului, tot sunt vizibile, tot sunt acolo.

În cazul telefoanelor descrise ca având ecran ”full screen/ecran complet” iarăși nu este unul potrivit, pentru că avem decupaje pentru camere și difuzor, cum sunt cele de pe iPhone X sau Essential Phone. Oricum, cea mai ilară formulare, întâlnită în destul de multe cazuri, este cea de ”telefon fără margini”.

Dar poate fi atins acest concept de telefon cu ecran fără margini/ramă și care să 100% din suprafața totală a panoului frontal? Puțin probabil și nu pe termen scurt. Soluții există însă, iar conceptul de mai jos, pare unul plauzibil pentru a ne apropia cât mai multe de termenii enumerați mai sus.

Evident, principalele probleme sunt date de difuzoare și de camera pentru selfie-uri. Difuzorul clasic poate fi înlocuit de unul piezoelectric, așa cum a instalat Xiaomi pe primul Mi Mix. Este vorba de un generator de vibrații, care face telefonul să vibreze în așa fel încât să devină în sine un difuzor audio. Problema mai mare este dată de camerele foto. În era selfie-urilor este complicat să nu oferi așa ceva. Dar cred că macheta din scurtul clip video de mai jos ne oferă o soluție interesantă. Cel puțin este una care poate fi luată în calcul de producători.

Pretty interesting and convenient way to achieve real bezel-less smartphones design… https://t.co/QfW8YMuSPJ pic.twitter.com/x5mfyVOl8L

— Steve H. (@OnLeaks) October 13, 2017