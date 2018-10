BCR îl lansează pe George, primul banking inteligent din România

Prin George, Banca Comercială Română (BCR) le propune românilor un nou mod de a face banking: mult mai simplu, personal și 100% online.

„Drumul nostru în dezvoltarea lui George a pornit chiar de la așteptările publicului, care cere o schimbare a modului în care băncile vorbesc și acționează. Lumea evoluează rapid astăzi, iar viețile noastre se transformă de la o zi la alta, datorită tehnologiei. Sub presiunea ritmului zilnic, oamenii caută tot mai mult experiențe digitale pentru a-și satisface dorințele și se simt bine atunci când regăsesc doar simplitate, confort și sprijin. Mai ales în viața lor financiară, au nevoie de aici, acum și sigur. Și de un prieten bun. Noi îi spunem George, începutul unui univers financiar digital complet și, odată maturizat, pariul nostru că experiența românilor în relația cu o bancă nu va mai fi niciodată la fel. Dacă timpul înseamnă bani, George poate fi companionul tău financiar într-o lume din ce în ce mai zgomotoasă”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.

În inima primului banking inteligent din România se află platforma digitală George, cea mai populară platformă de digital banking din Europa, având deja peste 3 milioane de utilizatori în Austria, Republica Cehă și Slovacia.

Platforma a fost proiectată de hub-ul de inovație de la Viena al Erste Group, cu aportul mai multor tineri IT-iști români. George a fost redezvoltat la nivel local de experții BCR, împreună cu un întreg ecosistem digital, cu cont curent și card atașat dedicat, unic în Grupul Erste.

Erste Group își propune să-l lanseze pe George pe toate cele șapte piețe unde este prezent (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croația și Serbia), devenind astfel prima platformă bancară paneuropeană care oferă o gamă completă de produse și servicii financiare.

De ce George

Platforma George a fost dezvoltată în baza mai multor cercetări avansate digitale, fiind creată de echipe de IT, design, psihologi și sociologi comportamentali. Ca urmare a implicării clienților în toate etapele proiectului, George are un nivel excepțional de personalizare: toată lumea își poate crea propria versiune a lui George, adaptată la specificul nevoilor sale bancare.

În plus, în România, George va aduce, pe lângă aplicație, un întreg ecosistem digital, cu cont curent și card dedicat, care va putea fi contractat exclusiv online în mai puțin de 10 minute. Astfel, orice îl va putea avea pe George de la distanță, de pe telefon, tabletă sau laptop.

Principalele atuu-uri ale platformei George:

Acces rapid, dar sigur Poți intra extrem de ușor, dar sigur. Prin: PIN, pattern (tipar), amprentă sau recunoaștere facială Odată accesat, orice utilizator își poate personaliza și securiza userul cu un alias

Prietenos ca în Social Media Abordare nouă & foarte personală a bankingului digital. Pornind chiar de la nume Te întâmpină prietenos și învață tot timpul despre tine Culori și imagini de profil pentru personalizarea contului personal sau clasificarea conturilor Are meniuri simple, intuitive, fără bătăi de cap, cu funcție drag&drop Plățile se fac simplu, ordonat și intuitiv. La fel ca pe mail. Poți da chiar reply sau redo

Simplu și inteligent George își amintește fiecare tranzacție și știe să indexeze comercianții Poate scana contul IBAN, astfel că nu mai trebuie să memorezi conturi lungi Face ca plata în străinătate să fie mult mai ușoară: George știe automat unde se află destinatarul și pregătește transferul cu toate informațiile necesare Te ajută să-ți analizezi cheltuielile și, dacă vrei, să faci economii Are funcție de căutare simplă, precum motoarele de pe Internet, pentru tranzacții, nume și date. Poți căuta, practic, orice și, în plus, vorbește pe limba ta (ex. Poți căuta “luna trecută”) Poți căuta într-o arhivă de până la 7 ani Are auto-completare: recunoaște ce cauți după câteva apăsări de taste. Rezultatele sunt afișate cu logo-urile comercianților Se actualizează încontinuu



Are chat & magazin George vine cu chat, prin care poți intra în contact direct cu experții BCR, fără timpi de așteptare. Dispui, practic, de un canal de informații securizat pentru date financiare sensibile, fără e-mailuri Funcție de printscreen a imaginii: dacă există o problemă, se poate salva imaginea, se pot adăuga comentarii și se trimite unui expert BCR Are magazin de tip e-store, pentru opțiuni și aplicații suplimentare Magazinul George este deschis dezvoltatorilor de aplicații (fintech-uri, start-up-uri).



Pentru o experiență completă, recomandarea experților BCR este un “test-drive” live la bordul lui George.

Studiu: Ce vor românii de la digital banking?

Potrivit unui studiu efectuat în acest an la nivel național de către Mercury Research, la comanda BCR, românii cu venituri peste medii și cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani consideră că cea mai importantă caracteristică a unei platforme de digital banking o reprezintă securitatea datelor (86% dintre respondenți). Acesta este urmată în topul preferințelor clienților de către rapiditatea efectuării tranzacțiilor (69%), fiabilitate (55%), posibilitatea controlului bugetului (44%), interfața prietenoasă (44%) și complexitatea tranzacțiilor care pot fi realizate din platformă (39%). Cu cât o aplicație de digital banking are mai multe opțiuni și caracteristici, cu atât este mai puțin probabil ca un client bancar să își schimbe furnizorul de servicii financiare, arată același studiu: 90% dintre respondenți susțin că loialitatea unui client este direct proporțională cu nivelul de complexitate al platformelor digitale oferite. Totodată, 1 din 3 români și-au exprimat dorința să poată interacționa cu banca și în afara orelor de program.

De unde numele George?

George a fost denumit după primul pilot automat din aviație, inventat în urmă cu 100 de ani de către americanul Lawrence Sperry. “Lasă-l pe George să o facă” (Let George do it!) a devenit în scurt timp după aceea o expresie care să ateste încrederea că tehnologia îți poate face viața mai ușoară.

Asemenea unui pilot automat, George, primul banking inteligent din România, te ajută să-ți controlezi viața financiară ca un zbor lin: simplu, personal și inteligent.