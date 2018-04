Bătălia finală se dă la LAN Party National Edition!

LAN Party National Edition este una dintre cele mai mari competiţii, destinată tuturor studenţilor pasionaţi de tehnologie şi de jocuri video.

Cei mai buni concurenți din țară își vor demonstra calitățile de gameri în campionatele de League of Legends 5v5, Defense of the Ancients 2 5v5, FIFA18 şi OVERWATCH 6v6 în cadrul etapei naționale a competiției, care va avea loc în Facultatea de Automatică și Calculatoare din București, în data de 28 aprilie.

Înscrierile pentru competiția de OVERWATCH 6v6, destinată tuturor studenților, vor avea loc în perioada 9-22 aprilie, pe site-ul evenimentului: http://lanparty.lsacbucuresti.ro/.

Etapa locală a celei de-a 14-a ediții de LAN Party s-a desfășurat în zilele de 16-17 martie, iar cea naţională va reuni câştigătorii competiţiilor locale din 10 centre universitare din ţară: București, Timișoara, Târgu Mureș, Târgu Jiu, Cluj, Craiova, Ploieşti, Petroşani, Bacău și Iași.

Jocurile prezente la faza locală au fost: LOL 1v1 și 5v5, DOTA2 1v1 și 5v5, CS:GO 5v5, FIFA18, HearthStone și Mortal Kombat XL, iar toți cei prezenți s-au putut bucura de competiții extra pe XBOX ONE și PlayStation 4, precum FIFA18, Just Dance sau Mortal Kombat XL, care le-au adus și diverse premii câștigătorilor. De asemenea, participanții au putut imortaliza câteva momente memorabile de la eveniment prin intermediul Photo Booth-ului celor de la Photosnacks, dar și să își creeze amintiri inedite folosind Gifoteca adusă de Parti Pipal. Cei mai curajoși dintre ei au încercat și jocul de realitate virtuală (VR), prezent la eveniment datorită tot celor de la Parti Pipal. Numărul participanților din acest an a fost peste așteptările noastre, iar cu cei mai buni dintre ei ne vom revedea în data de 28 aprilie, când se vor întrece pe ei înșiși în încercarea lor de a câștiga premiile puse la bătaie. Dorim să le mulțumim pe această cale și sponsorilor noștri din acest an: Trust Gaming, Tt E-Sports, FSP, Creative, IDM e-sports, Ventum Games, EEU Software, Mystery Rooms Escape, Serioux, Ubisoft, PC Garage, Redragon şi Bruno Overclocking, fără ajutorul cărora evenimentul nu s-ar fi putut ridica la nivelul așteptărilor participanților.

După cum am menționat mai sus, LAN Party nu este destinat doar celor care pot concura într-unul dintre jocurile enumerate anterior, ci tuturor celor care vor să petreacă un weekend plin de distracție și voie bună alături de noi. Competițiile pe XBOX ONE și PlayStation4 sunt pregătite pentru oricine alege să ia parte la eveniment.

Evenimentul care aduce în acelaşi loc studenţii din toată ţara este organizat de către Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare București (LSAC), organizație studențească apolitică, non-guvernamentală și non-profit, care își propune să asigure studenţilor o educație complementară celei oferite în cadrul facultății prin aplicații practice și contact direct cu mediul în care aceștia vor activa ca viitori specialiști.

Pentru a fi la curent cu ultimele noutați despre LAN Party, stați cu ochii pe pagina de facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/185393412060093/. Vă așteptăm în număr cât mai mare!

Let the battles begin!