AutoEco.ro: cum alegi anvelopele potrivite pentru iarnă

Odată cu intrarea în sezonul rece, șoferii trebuie să aibă în vedere echiparea autovehiculelor cu anvelopele adecvate, pentru a se supune Codului Rutier în vigoare și a circula în condiții de siguranță.

Anvelopele de iarnă sau All Season sunt obligatorii indiferent de data calendaristică, dacă mașina rulează pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Momentul ideal pentru montarea pneurilor de iarnă este, însă, înaintea scăderii temperaturii sub pragul de 7°C, potrivit specialiștilor în piese auto AutoEco.ro.

„Recomandăm ca intervalul de înlocuire a anvelopelor utilizate pe timpul iernii pentru mașinile personale să nu depășească 6 ani. După această perioadă, siguranța șoferului și a participanților la trafic este pusă în pericol, crescând riscul de explozie a cauciucului și scăzând rezistența mecanică la frânare a acestuia din cauza deteriorării. Anvelopele de iarnă sau All Season ajunse la vârsta cronologică de 10 ani trebuie înlocuite neapărat, chiar dacă, aparent, sunt intacte și nu au atins limitele uzurii”, spune Costin Stan, CEO AutoEco.ro.

În România, spre deosebire de statele vest europene, șoferii forțează utilizarea anvelopelor chiar și peste limita maximă de folosire. Cu toate acestea, în ultimii ani, conștientizarea riscurilor la care se expun șoferii, alături de creșterea valorii amenzilor pentru nerespectarea legislației în vigoare, a dus la creșteri ale vânzărilor de anvelope.

În prezent, magazinul online de piese auto AutoEco.ro listează peste 2.100 de modele de anvelope auto de iarnă și All Season, de la cei mai renumiți producători. Pentru sezonul rece din acest an, AutoEco.ro estimează o dublare a vânzărilor de anvelope, la peste 4.000 de unități.

Specialiștii AutoEco.ro recomandă echiparea cu anvelope de iarnă pentru mașinile rulate frecvent în sezonul rece, materialul din care sunt fabricate pneurile asigurând un nivel crescut de aderență. În plus față de cele All Season, cauciucurile de iarnă au bandă de rulare mai profundă și îndepărtează apa de pe suprafața lor. Șoferii care nu conduc în zone cu risc de îngheț și polei pot folosi și anvelope de tip All Season.

De ce trebuie să ții cont în alegerea anvelopelor

Alegerea cauciucurilor de iarnă trebuie făcută, în primul rând, urmând dimensiunile roților specificate în cartea tehnică a mașinii. De asemenea, eticheta oferă informații despre caracteristicile de siguranță și de mediu, pe baza a trei criterii standard:

Frânarea pe suprafețe umede, marcată cu litere de la A – pentru cele mai bune performanțe – la G. În condiții de ploaie, distanța de frânare de la 80 km/h la 0 poate fi cu 18 metri mai scurtă (30%) pentru anvelopele clasa A față de cele clasa G.

Consumul de carburant și economia de combustibil, evaluate cu aceleași litere. Diferența de consum între o anvelopă clasa A și una clasa G este de 7,5%.

Nivelul de zgomot optim pentru anvelope trebuie să se situeze sub 70 dB.

Pregătirea mașinii pentru sezonul rece costă 1.000 de lei

În vederea pregătirii autovehiculului la începutul sezonului rece, pe lângă schimbarea obligatorie a anvelopelor, posesorii de autovehicule trebuie să acorde atenție sporită și următoarelor aspecte care asigură o bună funcționare a mașinii pe timpul iernii și circulația în cele mai bune condiții de siguranță pe drumurile publice:

Să verifice bateria și sistemul de încărcare al bateriei;

Să verifice concentrația antigelului, care trebuie să reziste la temperaturi de -30 °C;

Să se asigure că termostatul funcționează în parametri optimi și poate încălzi habitaclul;

Să verifice nivelul de ulei de motor și dacă este respectat intervalul recomandat de revizie;

Să rezolve orice problemă a ambreiajului, care va fi suprasolicitat pe timp de iarnă;

Să se asigure că au un kit complet cu lanțuri antiderapante, racletă, lichid de parbriz și soluții pentru dezghețarea parbrizului și a sistemului de închidere al mașinii, ștergătoare adecvate;

Să evite folosirea simultană a mai multor consumatori, pentru a menaja bateria.

Potrivit specialiștilor în piese auto AutoEco.ro, bugetul mediu alocat de șoferi în vederea pregătirii autovehiculului pentru iarnă este de 1.000 de lei.

În prezent, clienții AutoEco.ro pot face achiziții inclusiv în rate fără dobândă. Din momentul în care a fost introdusă această opțiune de plată, în acest an, se observă o schimbare în comportamentul de cumpărare al șoferilor, care sunt mai dispuși să facă investiții mai importante în piese auto și pentru servicii de reparații ale mașinilor atunci când acestea sunt necesare, fără presiunea imediată a costurilor.